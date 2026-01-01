Reino Unido recalca a Gibraltar que no hay marcha atrás en la subida del impuesto al juego online

No hay marcha atrás. El Tesoro del Reino Unido ha trasladado a Gibraltar que seguirá adelante con la subida del impuesto sobre el juego a distancia, una medida todavía en proceso parlamentario, que pone en jaque a la economía del Peñón y a cerca de 3.500 trabajadores del sector, muchos de ellos españoles. El Ministerio de Hacienda británico plantea una subida del 21% al 40% a partir de 2026 y endurecer la fiscalidad de las apuestas online en 2027.

Pese a las reiteradas gestiones del ministro de Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, para advertir sobre el impacto que el incremento del impuesto sobre el juego a distancia podría tener en la Roca, el Tesoro británico ha confirmado que no reconsiderará su decisión. Según informa la GBC, Feetham también intentó promover una modificación del Proyecto de Ley de Finanzas del Reino Unido con el objetivo de amortiguar los previsibles recortes de costes y los programas de despidos que podría afrontar el sector, así como de salvaguardar la economía gibraltareña. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

Desde el Tesoro se insiste en que la situación seguirá siendo objeto de seguimiento, mientras que Feetham asegura que el Gobierno de Gibraltar continuará recopilando información y trasladándola a Londres. En una carta remitida al Ministro de Comercio e Industria, el secretario del Tesoro, Dan Tomlinson, muestra disposición a mantener el diálogo, aunque subraya que el aumento de los impuestos sobre el juego y las apuestas forma parte esencial de un paquete fiscal destinado a recaudar más de mil millones de libras anuales, recursos que permitirán financiar íntegramente la supresión del límite de dos hijos en la prestación por hijo a cargo a partir de abril.

La misiva responde a las preocupaciones planteadas por Feetham en relación con el posible efecto de estas medidas sobre los tipos impositivos efectivos, la viabilidad de las empresas y el empleo tanto en Gibraltar como en el Reino Unido, con especial incidencia en las compañías más pequeñas y con mayores niveles de apalancamiento.

Tomlinson deja claro que no se contempla revertir la decisión, afirmando que el Gobierno británico considera adecuado mantener el método actual de cálculo del impuesto sobre el juego remoto y del impuesto general sobre apuestas, en línea con lo anunciado en el presupuesto. Además, señala que la Agencia Tributaria británica colaborará con el sector para ofrecer orientaciones claras y reducir al mínimo las cargas administrativas innecesarias.

En cuanto al riesgo de que parte de la actividad se desplace hacia el mercado ilegal, Tomlinson recuerda que la Comisión del Juego ya está actuando contra los operadores ilícitos y reforzando la protección de los consumidores.

La carta también destaca que, ante los retos derivados de la tecnología y la capacidad de los sitios web ilegales para dirigirse a usuarios del Reino Unido, el Gobierno destinará 26 millones de libras adicionales durante los próximos tres años a la Comisión del Juego, con el fin de fortalecer la labor de supervisión y combatir el juego ilegal. Según se indica, esta inversión busca consolidar el mercado regulado y mitigar los riesgos señalados por el Gobierno de Gibraltar.

Tomlinson agradece a Feetham la información aportada sobre las consecuencias de las reformas y reconoce la colaboración constructiva del Gobierno de Gibraltar y su respaldo a un sector de apuestas y juego en línea orientado al mercado británico que sea sostenible y esté adecuadamente regulado.

Feetham ya había señalado anteriormente a la GBC que, debido al calendario de recaudación del nuevo gravamen sobre el juego en el Reino Unido, el impacto total sobre los ingresos fiscales de Gibraltar no se hará notar de inmediato, aunque se prevé que se refleje plenamente en el próximo ejercicio financiero, que comienza el 1 de abril.