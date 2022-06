El príncipe Eduardo llega este martes a Gibraltar pese a la protesta de España

Gibraltar acoge desde este martes y hasta el jueves la visita del príncipe Eduardo de Inglaterra, el hijo menor de la reina Isabel II, junto a su esposa. La llegada de uno de los miembros de la familia real británica al Peñón 10 años se produce en el marco del Jubileo de Platino de la monarca, que ha cumplido 70 años en el trono, pero en medio de un ambiente enrarecido porque la negociación de la Unión Europea con Reino Unido para establecer un tratado sobre el Peñón tras el Brexit no termina de cerrarse. El Gobierno de España trasladó su "malestar" al Gobierno de Londres por la visita real a la colonia.

"España considera que la visita no resulta oportuna, en el marco del proceso de negociación para un futuro Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y de los acuerdos bilaterales" entre los dos países necesarios para la aplicación de dicho acuerdo que, una vez cerrado, "definirá unas nuevas relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea", precisaron fuentes de Exteriores a Europa Press a finales del pasado mayo.

Ante la visita de los miembros de la familia real, permanecen en el Peñón dos buques de guerra de la Royal Navy, el RFA Argus y el HMS Trent, que acogerán actos a bordo con la presencia del príncipe y su esposa, pero permanecerán atracados en la base naval del Peñón, según fuentes consultadas por este periódico.

El HMS Trent, uno de los más modernos buques de la marina británica con 90 metros de eslora por 13 de manga, participó el pasado sábado en un acto consistente en hacer sonar sus bocinas durante los actos del Jubileo. A su vez, el RFA Argus (175 metros de eslora) llegó a las aguas circundantes al Peñón en la mañana del domingo para unirse a los actos conmemorativos.

