La princesa Ana de Inglaterra se marcha de Gibraltar tras una fugaz y discreta visita

La princesa real Ana de Inglaterra, hermana del rey Carlos III, ha culminado este sábado una fugaz y discreta visita a Gibraltar. La ha realizado junto a su marido, Sir Timothy Laurence, en calidad de patrona del Festival Literario Internacional Gibunco Gibraltar, lo que no le impidió participar en otros compromisos antes de su regreso a Reino Unido.

La visita de Ana de Inglaterra ha estado lLejos del baño de masas que se dieron su hermano Eduardo y su esposa Sofía, condes de Wessex, en junio de 2022, durante una visita al Peñón mucho más mediática y que sí generó una protesta de España.

Acompañada en todo momento por el gobernador, Sir David Steel, la princesa real, como patrona de la Oficina de Atención al Ciudadano, se reunió con el personal en sus instalaciones, donde fue recibida por el ministro de Igualdad, Empleo, Cultura y Turismo, Christian Santos.

También visitó la sede de la Asociación del Real Regimiento de Gibraltar, que recientemente ha sido remodelada y donde descubrió una placa conmemorativa.

Otra placa descubrió en la nueva sala de exposición y taller del concesionario de coches Bassadone Motors.

Antes de su partida de Gibraltar, los hijos del ministro principal, Fabián Picardo, Sebastián, Óliver y Valentina, entregaron a Ana de Inglaterra un regalo en nombre del pueblo de Gibraltar: un juego de plata maciza de las Llaves de Gibraltar, idéntico al presentado a los condes de Wessex (ahora los duques de Edimburgo) al final de su visita en 2022.

La princesa real fue acompañada a su vuelo de salida en el aeropuerto de Gibraltar por el gobernador y el ministro principal. Esta vez no había la niebla que el viernes obligó al vuelo que compartía con la ex primera ministra británica Theresa May a desviarse al aeropuerto de Málaga, desde donde ambas se desplazaron en coche hasta la colonia.