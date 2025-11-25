El portaviones insignia de la Royal Navy, el HMS Prince of Wales, permanecerá en Gibraltar hasta el viernes

El HMS Prince of Wales, el portaviones más grande y avanzado de la Royal Navy, no abandonará Gibraltar hasta este viernes, 28 de noviembre. Hasta entonces permanece amarrado al Oeste del puerto, protegido por una zona de exclusión marítima de 200 metros establecida por las autoridades británicas. Después, el coloso naval pondrá rumbo definitivo a Portsmouth, su hogar y base principal del Reino Unido, donde culminará un despliegue que la propia Marina ha descrito como "titánico", por su duración y exigencia operativa.

Su llegada a Gibraltar marca la recta final del despliegue CSG25. Desde primera hora del pasado domingo, la silueta del portaviones —280 metros de eslora, casi tres campos de fútbol flotando— domina la Bahía de Algeciras. Es la segunda visita del Prince of Wales a la Roca, tras su escala inaugural en 2021, y vuelve en un momento significativo: apenas días después de que el grupo de combate británico alcanzara oficialmente su Full Operating Capability, la certificación que declara a la flota lista para entrar en combate bajo la estructura de la OTAN.

Un despliegue que muestra el “poder duro” de la OTAN

El buque insignia británico arriba a Gibraltar tras un año frenético. En junio inició un viaje global de ocho meses que lo llevó al Indo-Pacífico y a regresar, meses después, al Mediterráneo central, donde participó en la primera fase del ejercicio Falcon Strike, liderado por Italia. Más de 1.000 militares y medio centenar de aeronaves de cinco países se coordinaron en maniobras que incluyeron casi medio centenar de salidas de F-35, el mayor número jamás operado por un portaviones británico. Defensa aérea, ataque, supresión de defensas enemigas o protección naval formaron parte del menú táctico.

A bordo, bajo el mando del capitán Will Blackett, esta “ciudad flotante” es capaz de navegar 500 millas diarias, almacenar alimentos para 45 días y operar con una dotación que puede ampliarse hasta 1.600 personas. Su cubierta, de 70 metros de ancho, admite hasta 36 F-35B y varios helicópteros Merlin, una capacidad que la convierte en una de las plataformas de combate más versátiles del mundo.

El portaviones llega escoltado por un grupo de guerra de dimensiones considerables: los destructores HMS Dauntless, la fragata HMS Richmond, un submarino de la clase Astute y los buques logísticos RFA Tideforce y Tidespring. En su entrada al puerto, recibió además la escolta del HMS Cutlass, mientras la fragata noruega HNoMS Roald Amundsen cruzaba el Estrecho rumbo norte.

El secretario de Defensa británico, John Healey, enfatizó esta semana el mensaje estratégico que acompaña a la misión: el portaviones, dijo, está “listo para la guerra” y disponible para los aliados “si la OTAN proporciona escoltas”. Un aviso directo y sin matices al Kremlin, en un momento en el que Londres busca subrayar que su poder naval no es solo herencia histórica, sino un músculo operativo plenamente vigente.

La escala en Gibraltar será así la última parada internacional antes del regreso a Reino Unido, donde Portsmouth —antigua ciudad-puerto militar y aún hoy base clave de la Royal Navy— recibirá a la flota a final de semana.

Tensión en el Atlántico Norte por el buque espía ruso Yantar

Mientras el Prince of Wales descansa en Gibraltar, Londres y Dublín lidian con otro frente marino: la presencia del buque espía ruso Yantar al norte de Escocia. El Gobierno de Irlanda ha confirmado que sigue de cerca la posible entrada del navío en aguas irlandesas, una maniobra que analistas consideran una muestra más de la “guerra híbrida” del Kremlin.

La ministra irlandesa de Defensa, Helen McEntee —recién nombrada y también responsable de Exteriores— ha sido informada “en todo momento”, según su portavoz. Sin embargo, por seguridad, ha evitado ofrecer más detalles. El Yantar, conocido por su capacidad para interferir y mapear infraestructuras submarinas, podría estar rastreando vulnerabilidades en los cables críticos que conectan a los aliados occidentales.

“El objetivo es identificar puntos débiles y medir la coordinación entre Reino Unido e Irlanda”, explicó el analista militar Declan Power. Otro experto, el excomando Cathal Berry, advirtió de que Moscú podría estar poniendo a prueba a McEntee en sus primeras horas en el cargo.

El ministro de Defensa británico no suavizó el mensaje. Healey calificó de “peligrosas” las actividades del buque ruso y reveló que Londres desplegó una fragata de la Royal Navy y aviones de la RAF para seguir su trayectoria. Según dijo, el Yantar llegó incluso a apuntar con láseres a los pilotos británicos durante las operaciones de vigilancia.