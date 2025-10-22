Polémica en Gibraltar: Picardo y Azopardi enfrentados sobre el debate parlamentario del informe McGrail

El clima político en Gibraltar vuelve a enracederse a medida que se acerca la publicación del informe final de la McGrail Inquiry, la investigación que examina la salida anticipada del excomisario de policía Ian McGrail en 2020. Esta semana, el enfrentamiento se centró en el papel del Parlamento como foro de debate, con acusaciones cruzadas entre el ministro principal, Fabián Picardo, y el líder de la oposición, Keith Azopardi.

La investigación McGrail sigue alimentando la disputa política en Gibraltar incluso antes de la publicación del informe final. La última comenzó cuando el ministro principal, Fabián Picardo, sugirió que podría presentar una moción en el Parlamento para criticar las conclusiones del juez retirado británico Sir Peter Openshaw, que preside el proceso, del mismo modo que lo hizo con el informe del anterior auditor principal. El líder de la oposición, Keith Azopardi, lo considera "escandaloso" y un desprecio por los procesos iniciados incluso por el propio Gobierno, según publica la GBC.

Azzopardi entiende que Picardo envía una señal de que quienes piden cuentas al gobierno "deberían proceder con cautela" y cree que sus declaraciones son sintomáticas de lo que considera un mantra del GSLP: "o estás conmigo o estás contra mí".

Picardo ha calificado de “notable” que Azopardi sugiera de que el Parlamento no sería el lugar adecuado para debatir asuntos importantes como las conclusiones de la investigación. Según el ministro principal, el líder de la oposición “ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de comentar públicamente el informe cuando se publique”, pero ahora “parece querer impedir que el Gobierno y el ministro principal hagan lo mismo”. El Parlamento, entiende el ministro principal, es el foro natural y legítimo para debatir cualquier cuestión de interés público, incluidas las derivadas de esta investigación que analiza las circunstancias de la dimisión del excomisario de policía Ian McGrail en 2020.

El GSD sostiene que existe una diferencia fundamental entre que un partido político —como la oposición— comente públicamente el informe, y que los principales implicados en la investigación, como el propio Picardo y su Gobierno, promuevan una moción parlamentaria criticando al presidente del proceso o sus conclusiones.

Azopardi advirtió que “una moción que replique el circo que el Gobierno ha orquestado con el Auditor Principal sería una afrenta más a la democracia y un abuso del Parlamento”.

El intercambio verbal marca un nuevo capítulo en la tensión política que rodea la McGrail Inquiry, una investigación que ha puesto bajo el foco las relaciones entre el Ejecutivo, la Policía y el Estado de derecho en Gibraltar.

Antecedentes: la investigación McGrail

La McGrail Inquiry se inició tras la dimisión anticipada de Ian McGrail en junio de 2020, después de un controvertido registro policial en el bufete Hassans, el despacho de abogados más influyente de Gibraltar. La investigación analiza posibles presiones políticaso interferencia del Gobierno de Picardo, falta de transparencia en la entrega de pruebas y la integridad de los procesos internos de la Policía y del Gobierno.

Se examina además el contexto del registro en el bufete Hassans, el más influyente de Gibraltar, y si la reacción del Gobierno pudo haber afectado la independencia de la Policía.

El caso ha generado un debate intenso sobre el equilibrio entre el poder ejecutivo, la policía y el Parlamento, y ha puesto bajo escrutinio la independencia de las instituciones gibraltareñas. Además, el costo de la investigación para los contribuyentes asciende a más de 5,7 millones de libras esterlinas, y su conclusión podría tener importantes repercusiones políticas.