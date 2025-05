Montegriffo avisa a Gibraltar: “España no cambia su posición respecto a la soberanía y no podemos dar por hecho el apoyo británico”

Gibraltar/El ex viceministro principal de Gibraltar con el GSD Peter Montegriffo ha instado a no bajar la guardia ante las aspiraciones españolas sobre la soberanía del Peñón, al tiempo que ha abogado por construir una relación de "prosperidad compartida" con el Campo de Gibraltar. En declaraciones al programa Viewpoint de la GBC, la televisión pública gibraltareña, el presidente de la Autoridad de Policía de Gibraltar y socio del bufete de abogados Hassans advirtió de que el Peñón no puede dar por sentado el apoyo del Reino Unido y subrayó la importancia de una buena gobernanza y de garantizar que la Roca mantenga una “reputación limpia”.

Montegriffo reconoció que la posición española respecto a la soberanía "no ha cambiado", y que pese a las negociaciones en torno al futuro tratado con la Unión Europea, Madrid mantiene su enfoque "dogmático" en esta cuestión. “El ministro español de Asuntos Exteriores nos recuerda constantemente que todo lo que hagamos en este tratado es sin perjuicio y no afecta a la posición española sobre la soberanía, como no afecta a la nuestra ni a la británica”, señaló.

El político subrayó la necesidad de aprovechar la coyuntura para estrechar vínculos con la comarca: “Tenemos la oportunidad de construir una relación con el Campo, en particular, en la que construyamos una prosperidad compartida y les demos una participación aún mayor en la prosperidad y la autonomía de Gibraltar”.

Respecto al papel del Reino Unido, Montegriffo aseguró que confía en las garantías británicas, pero recordó que ese respaldo no debe darse por hecho. “Gran Bretaña mantiene sus compromisos, pero tenemos que recordárselo a nuestros amigos británicos y luchar por su apoyo”, afirmó. También destacó el valor estratégico del Peñón: “Somos increíblemente relevantes para el Reino Unido, para la defensa británica y para la OTAN”.

No obstante, lanzó un mensaje claro sobre la responsabilidad local: “Debemos mantener nuestra casa en orden”, insistió. “Tenemos que seguir siendo viables desde el punto de vista financiero, mantener una reputación limpia y ser un buen aliado del Reino Unido, no un problema”. Según dijo, en ocasiones Gibraltar ha representado un reto para Londres, algo que “no es bueno”.

Montegriffo concluyó subrayando la importancia de mantener y fortalecer las relaciones tanto con el Reino Unido como con el entorno más próximo, consolidando la autonomía gibraltareña y una economía sólida que beneficie a ambos lados de la frontera.