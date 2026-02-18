José Ignacio Landaluce valora con cautela el inicio de la activación del tratado sobre Gibraltar
El alcalde de Algeciras celebra los beneficios para los trabajadores, pero critica la falta de información
Bruselas activa la ratificación del Tratado de Gibraltar y anticipa su "aplicación provisional" para la desaparición de la Verja
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha expresado una satisfacción contenida ante el inminente inicio de la activación del tratado sobre Gibraltar, destacando los beneficios que el acuerdo podría suponer para los miles de trabajadores españoles que cruzan a diario la frontera. Sin embargo, el regidor ha manifestado su preocupación por la falta de información detallada sobre el contenido del pacto.
Landaluce subrayó que, como alcalde y representante de una de las localidades más directamente afectadas, valora positivamente cualquier medida que favorezca el empleo y la estabilidad económica en la zona. No obstante, señaló que las autoridades locales desconocen los detalles concretos de lo que parece que se aplicará de forma inmediata.
El alcalde criticó que se haya llegado a este punto sin que se haya informado previamente a las instituciones y agentes sociales de la comarca. Según afirmó, mientras las autoridades gibraltareñas han trasladado información a sus responsables políticos, empresarios y colectivos sociales, en el lado español se avanza “a ciegas”.
Asimismo, advirtió del riesgo que supone desconocer los posibles efectos negativos del tratado. “Vamos conociendo datos sueltos, pero nada concreto y nunca esos datos que pueden tener un impacto negativo en la comarca”, señaló, preguntándose qué ocurrirá con los aspectos que puedan perjudicar al Campo de Gibraltar.
Landaluce alertó de que esta falta de información puede impedir que el territorio esté preparado para afrontar los cambios. “No vamos a estar preparados y esto no es justo”, lamentó, añadiendo que la comarca vuelve a quedar al margen de decisiones clave. En este sentido, concluyó que los municipios afectados se sienten “como invitados a una fiesta en la que no se ha contado con nosotros”.
También te puede interesar
Lo último