Un informe cuestiona la viabilidad de la prosperidad compartida con Gibraltar

Algeciras/La idea de una prosperidad compartida entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar se ha convertido en uno de los ejes discursivos más repetidos en el contexto post-Brexit. Sin embargo, un reciente estudio elaborado por un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga coordinados por la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales María del Pilar Rangel Rojas plantea serias dudas sobre la viabilidad real de esta narrativa en caso de que se elimine la Verja.

El informe titulado Relaciones España/Reino Unido en relación con Gibraltar: análisis de prosperidad compartida realiza un exhaustivo análisis fiscal, económico, social y de infraestructuras para responder a una pregunta esencial: ¿es la prosperidad compartida un modelo sostenible o una construcción política sin respaldo empírico? La conclusión es que no se sostiene en la práctica, ni bajo criterios económicos, ni sociales, ni fiscales, ya que el modelo actual favorecería claramente a Gibraltar y perpetuaría un desequilibrio estructural que podría incluso agravarse si se eliminan barreras sin garantizar antes una armonización normativa, fiscal y laboral.

Los investigadores señalan que concepto de "prosperidad compartida" fue adoptado en 2013 por el Banco Mundial bajo el concepto de un crecimiento económico inclusivo y el bienestar para impulsarlo entre el 40% más pobre de la población de los países en desarrollo. Atendiendo a este criterio, y según los datos obtenidos en el informe, este concepto está aplicado "incorrectamente", ya que no se cumpliría en el caso de que se eliminara la Verja.

Según el análisis, Gibraltar ya goza de una economía boyante, con un PIB per cápita de los más altos del mundo, prácticamente pleno empleo y baja deuda pública, mientras que al otro lado de la Verja, La Línea de la Concepción presenta algunos de los peores indicadores socioeconómicos de España, como una renta per cápita muy baja y tasas de paro elevadas.

El informe apunta a la baja presión fiscal en Gibraltar como una de las principales causas de esta asimetría. La ausencia de IVA, un impuesto de sociedades del 12,5% y tramos reducidos en el IRPF convierten al Peñón en un polo de atracción empresarial. Con más de 12.600 empresas registradas para una población activa local de apenas 16.500 personas, la densidad empresarial del Peñón es "anómala". Esto, según los autores, no solo impide el desarrollo económico del entorno español, sino que genera una competencia fiscal desleal. “No puede hablarse de prosperidad compartida si no hay armonización fiscal entre ambos territorios”, concluye el informe.

El informe también destaca que unos 15.000 trabajadores cruzan diariamente la Verja, de los cuales unos 11.000 son españoles. "La mayoría ocupan puestos poco cualificados y con escasa estabilidad", según el estudio, que indica que Gibraltar "se beneficia de la falta de oportunidades laborales en el Campo de Gibraltar, pero sin revertir parte de esa riqueza en el territorio vecino".

Infraestructuras

En cuanto a infraestructuras, los autores del estudio indican que la supuesta prosperidad compartida no es un concepto aplicable a este capítulo debido a que el beneficiado sería el lado gibraltareño. El informe indica que el Puerto del Peñón se vería beneficiado al poder disponer libremente de los servicios de calidad que presta el de Algeciras, de las infraestructuras de la región (ferrocarril, aeropuertos, carreteras, etc…) y de una laxa fiscalidad que perjudicaría a Algeciras.

En cuanto al aeropuerto, el estudio considera que tiene una utilidad limitada para el desarrollo económico civil, ya que "aparentemente es de mayor utilidad para el Ministerio de Defensa británico" que para la población de Gibraltar y la actividad que este genera "no aporta un valor sustancial real al concepto de prosperidad compartida".

En el apartado de turismo, el informe recoge que son pocos los visitantes del Peñón por vía aérea y marítima que generen riqueza en el Campo de Gibraltar y el tránsito de mercancías para uso civil es "insignificante" comparado con otras vías de entrada (rutas terrestres o marítimas) o comparado con los aeropuertos de Andalucía.

Aunque Gibraltar afirma recibir cifras de visitantes similares a grandes ciudades como Madrid (8.795.800 personas en 2023), el informe desmonta esa estadística señalando que incluye a trabajadores fronterizos como turistas y apunta a una cantidad de 3.466.468 personas. Debido a la poca capacidad hotelera del Peñón, en este aspecto la prosperidad se podría compartir con Gibraltar siempre que persista la laxitud de los controles, según indica el estudio.

El estudio advierte sobre un riesgo adicional: si se elimina la Verja sin medidas de control, el alto poder adquisitivo de los gibraltareños podría provocar una subida de precios en el mercado inmobiliario de municipios como La Línea o otros municipios cercanos, desplazando a las familias locales y agravando la desigualdad.

Conclusión: no hay reparto real

“El modelo de prosperidad compartida, tal como se plantea hoy, no se traduce en un reparto justo ni equilibrado”, concluye el informe. Los investigadores sostienen que antes de avanzar en una integración económica real, es imprescindible abordar una armonización fiscal y normativa que evite que los desequilibrios actuales se agraven.

El estudio ofrece una visión crítica y fundamentada que invita a repensar el discurso político en torno a Gibraltar y a priorizar soluciones estructurales para el desarrollo conjunto de ambas regiones.