Albares: "Tenemos una tarea que concluir, la zona de prosperidad compartida"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este jueves en un mitin del PSOE celebrado en San Roque que el Campo de Gibraltar "tiene una tarea que concluir" a partir del 24 de julio, "esa zona de prosperidad compartida, la libertad de movimiento, de mercancías, trabajar por la convivencia, y que la riqueza se reparta por toda la comarca”. “No queremos que vuelvan fuerzas para dividir, construir muros, nosotros queremos tumbar todos los que quedan en Europa”, destacó el socialista.

Junto a Albares, comparecieron en San Roque el presidente del PSOE de Cádiz, número tres al congreso y alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz. El ministro llegó directamente de Bruselas, donde ha participado en diversos foros internacionales estos días, donde dijo que “todos le deseaban suerte para que el PSOE siga gobernando”. “Saben que lo que se va a ventilar el domingo es crucial para España pero también para Europa porque tenemos la presidencia de la UE”, explicó, para precisar que “no es una elección mas, ya que esta vez nos jugamos dos modelos de país, que España siga estando en la centralidad de Europa con los valores de pluralismo y democracia que es consustancial al proyecto europeo, el motor que ha permitido mayores décadas de prosperidad y estabilidad en España y Europa”.

Por eso, entiende el ministro que “preocupa lo que vaya a ocurrir” y pidió el voto para el PSOE porque “solo hay una papeleta que garantiza que no va a haber un ministro de ultraderecha, que no vamos a volver atrás”.

En clave local, Albares calificó a Ruiz Boix y al candidato al Senado Alfonso Moscoso como “los mejores embajadores de Cádiz, siempre pidiendo para la provincia”.

El ministro de Exteriores expresó su confianza en poder seguir "desarrollando relaciones de convivencia con nuestros vecinos, no ver los puertos parados sino en plena conectividad, que siga la cooperación en la lucha contra el yihadismo, las mafias de la migración, y no resignarnos a que nuestras costas sean una tumba como pasa en algunos puntos del Mediterráneo".

Albares mostró su rechazo a “los discursos del odio que trae gobierno de ultra derecha” y advirtió de que “el 50 por ciento de todas las decisiones, las que nos afectan en los alimentos, en la salud, en la energía, en la moneda no se toman en España, se toman en Bruselas con los socios y tenenos un presidente con prestigio, su voz se oye de Pekín hasta la Casa Blanca, se ha percibido en la cumbre en la que hemos reunido a todos los líderes europeos con América Latina”. “No podemos ser espectadores sino seguir como ahora, liderando junto a Francia y Alemania”, apostilló.

Ángeles Férriz, vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, instó a sus compañeros a “seguir dando el resto estos tres días porque ha sido una campaña que ha ido a más y ha hecho ver los que son las costuras del PSOE”. “Solo podrán con nosotros el día que nos rindamos y aquí no se rinde nadie”, aseguró para emplazar “a ganar el debate en los bares, en las casas, en los centros de salud”. Férriz habló de la pandemia cuando con casi mil muertes al día, mientras el Gobierno luchaba contra la enfermedad, el PP la usaba para tratar de tumbar al Gobierno.

Plantea Férriz hacer memoria de la subida de las pensiones y del SMI. “Enrabieta saber que los que votan en contra de que les suban el SMI no son capaces de decir lo que cobran en sobresueldos”, apuntó para recriminar que “nosotros estamos preocupados porque no hay médicos y Bravo porque no hay cortadores de jamón”.

La portavoz socialista defendió la importancia de las becas que ella misma utilizó para que “las que venimos de familias humildes nos sentemos enfrente de la derecha y la ultraderecha y les digamos, no nos vais a pisotear, para que las personas humildes puedan llegar a los parlamentos”.