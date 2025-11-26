El HMS Prince of Wales y su grupo de combate regresan al Reino Unido tras su escala en Gibraltar

El HMS Prince of Wales, el portaviones más grande y avanzado de la Royal Navy, ha puesto rumbo al Reino Unido este miércoles tras finalizar su escala en Gibraltar, donde ha permanecido desde el domingo amarrado al oeste del puerto, protegido por una zona de exclusión marítima de 200 metros. Junto a él navegaban el HMS Richmond y el HMS Dauntless, culminando así un despliegue que la Marina británica ha descrito como “titánico” por su duración y exigencia operativa.

Esta visita marca la recta final del despliegue CSG25, que inició en junio con un viaje global de ocho meses que llevó al portaviones al Indo-Pacífico y luego al Mediterráneo central, participando en maniobras como la primera fase del ejercicio Falcon Strike, liderado por Italia. Más de 1.000 militares y medio centenar de aeronaves de cinco países se coordinaron en estas operaciones, que incluyeron cerca de 50 salidas de F-35, la mayor cantidad jamás operada por un portaviones británico.

El Prince of Wales, bajo el mando del capitán Will Blackett, es capaz de navegar 500 millas diarias, almacenar alimentos para 45 días y operar con hasta 1.600 personas. Su cubierta de 70 metros permite acomodar hasta 36 F-35B y varios helicópteros Merlin, consolidándolo como una de las plataformas de combate más versátiles del mundo.

Durante su escala, la base aérea de Gibraltar contribuyó al despliegue con un Wildcat y un A400M, mientras que el personal de la RAF visitó el portaviones, reforzando la integración entre Royal Navy y Royal Air Force y subrayando la importancia estratégica de Gibraltar como ubicación avanzada de operaciones.

Solados de la RAF, en el aeropuerto de Gibraltar. / E. S.

La flota regresará a Portsmouth, su base principal en el Reino Unido, tras una escala internacional que sirvió para demostrar el “poder duro” de la OTAN y su capacidad de respuesta rápida. El HMS Prince of Wales partió escoltado por destructores, fragatas y buques logísticos, dejando atrás una bahía de Algeciras que, durante varios días, estuvo marcada por la impresionante silueta de esta “ciudad flotante”.

El despliegue también coincidió con la vigilancia del buque espía ruso Yantar en el Atlántico Norte, mientras Reino Unido e Irlanda monitorizan posibles movimientos sobre infraestructuras críticas, reforzando la relevancia estratégica del Prince of Wales y su grupo de combate en la seguridad marítima aliada.