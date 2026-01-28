La borrasca Kristin provoca cortes de carreteras y cierre de instalaciones públicas en Gibraltar

La borrasca Kristin, que desde primera hora de este miércoles viene azotanto a toda la comarca, ha dejado sus secuelas también en Gibraltar, que registra, entre otros daños, cortes de carreteras y cierres de instalaciones públicas, según ha informado el Gobierno de la Roca.

El Gobierno de Gibraltar ha informado que la borrasca Kristi ha provocado inundaciones, desprendimientos y cortes de carreteras en varios puntos del territorio. Entre los daños más significativos, el Complejo Deportivo Europa y las instalaciones al aire libre de la GSLA permanecen cerrados por entrada de agua.

Asímismo varias aulas de la Bayside School han sufrido inundaciones y un árbol cayó frente al aeropuerto, mientras que ramas caídas afectan a Line Wall Road, Devil's Tower Road y Montagu Gardens.

Los Servicios Técnicos del Gobierno han trabajado intensamente retirando escombros y manteniendo despejadas las torrenteras para reducir el riesgo de inundaciones. La carretera a Camp Bay, el túnel de Dudley Ward y la zona de Hardings Way permanecen cerradas, y la zona alta del Peñón sigue inaccesible para visitantes.

La Policía Real de Gibraltar recomienda que la población solo salga si es imprescindible y extremar la precaución en la vía pública, además de disminuir la velocidad si se conduce.

Para las personas mayores o vulnerables que necesiten asistencia, el Gobierno recuerda que está disponible el número 111, y la Agencia de Servicios Sociales contacta proactivamente con quienes se consideran en riesgo.

El Gobierno de Gibraltar agradece la labor del personal de servicios técnicos, de emergencia y otros trabajadores de primera línea que continúan trabajando para garantizar la seguridad y minimizar interrupciones durante la tormenta.

El Ejecutivo de la Roca sostiene que "la inversión en infraestructuras importantes en los últimos años ha permitido la mejora significativa de la resistencia de Gibraltar ante fuertes lluvias".