Fabián Picardo denuncia vídeos "difamatorios y amenazantes" en redes sociales

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha denunciado unos vídeos supuestamente difamatorios y amenazantes hacia su persona publicados en redes sociales. No es la primera vez que el líder gibraltareño expone situaciones de este tipo. A inicios de este verano la Royal Gibraltar Police (RGP) detuvo a un gibraltareño de 38 años acusado de proferir amenazas de muerte contra el ministro principal del Peñón y de hacer un uso indebido de una red pública de comunicaciones electrónicas.

El Gobierno de la Roca sostiene que en los vídeos hay contenidos susceptibles de acción legal, así como "difamaciones de carácter delictivo" según la Ley de Difamación. Picardo ha afirmado, según la GBC, que "no aceptará que queden sin respuesta en virtud de las partes correspondientes y aplicables de las leyes penales y civiles de Gibraltar".

La denuncia del ministro principal también pide a la RGP que investigue la "probable re-difusión malintencionada" por parte de personas que han hecho circular los citados vídeos difamatorios a través de servicios de mensajería como WhatsApp. Picardo asegura ser "el más firme defensor de la libertad de expresión", al tiempo que entiende los límites de esa libertad y lo "inaceptable" que resulta que alguien se sienta con derecho a amenazar físicamente o a difamar y calumniar de forma delictiva a otra persona.

Picardo ha detallado que los vídeos en cuestión contienen "repugnantes declaraciones racistas y antisemitas" que resultan "nauseabundas" en cualquier circunstancia e "imperdonables" en cualquier situación, y sobre las que también ha presentado denuncia. El líder llanito ha traslado una declaración a la RGP y afirma que prestará testimonio en el juzgado, "si es necesario". Además, ha explicado que está considerando la posibilidad de emprender acciones civiles paralelas en relación con lo que asegura son "determinadas acusaciones falsas" incluidas en los "repugnantes vídeos".