Detenido un gibraltareño de 38 años por amenazar de muerte a Fabián Picardo

Gibraltar/La Royal Gibraltar Police (RGP) ha detenido a un gibraltareño de 38 años acusado de proferir amenazas de muerte contra el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, y de hacer un uso indebido de una red pública de comunicaciones electrónicas. Fue el propio Picardo el que informó a la RGP de las citadas amenazas, que él mismo relaciona con los informes del ex principal auditor de Gibraltar, Tony Sacramento, jubilado este año.

Según explica Picardo, el informe auditado ha sido tratado de forma “sensacionalista” y “parcial”, lo que, según él, ha contribuido a generar un clima de hostilidad: “El enfoque de tabloide y sensacionalista de los errores y los sesgos reflejados ha llevado ya a amenazas de muerte en mi contra”.

El informe del ex auditor principal incluía detalles sobre pagos ex gratia realizados por el Gobierno a personas vinculadas al partido GSLP, lo que desató acusaciones de clientelismo político. No obstante, Picardo sostiene que todas esas compensaciones están guiadas por principios jurídicos y responden a una gestión financiera prudente, no a favoritismos. Además, subrayó que también se han realizado pagos similares a personas vinculadas al partido opositor GSD.

En un comunicado, el Gobierno recordó que cada acuerdo fue evaluado “en base a sus méritos individuales” y que el objetivo principal fue “proteger al contribuyente de los mayores costes y riesgos que conlleva un litigio prolongado”. Asimismo, criticó la “irresponsable y sesgada cobertura” del informe, acusándola de “dañar el tejido democrático” de la comunidad. "Estoy seguro de que hemos actuado correctamente en el control de las horas extras como nunca antes, en la solución de los problemas en la recogida de basura, en la solución adecuada de las reclamaciones legales contra el Gobierno y en cada aspecto de nuestras funciones como Gobierno", sentenció.