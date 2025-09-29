Gibraltar arranca en octubre la fase 4 de su plan de modernización del alcantarillado

Gibraltar afronta un ambicioso proyecto para modernizar su red de alcantarillado y reforzar la protección medioambiental. El Gobierno ha anunciado que el próximo sábado, 4 de octubre, comenzarán las obras de la Fase 4 del Plan de Transferencia de Aguas Residuales de Eastside (ESTS), una actuación que se prolongará aproximadamente un año.

La intervención contempla la instalación de una nueva tubería doble entre la Batería de Salvas y Rosia Parade. En el tramo de Transport Road, los trabajos —a cargo de la empresa GJBS Ltd— se extenderán durante unas 12 semanas, con la colocación de 98 metros de tubería a una profundidad media de 2,4 metros. Posteriormente, se anunciarán las obras previstas en otros tramos, así como nuevas medidas de tráfico.

Cambios en el tráfico y el aparcamiento

El Gobierno ha informado de que el plan conllevará alteraciones notables en la circulación.

Los vehículos que bajen por South Pavilion Road deberán continuar hacia Rosia Road y Rosia Bay.

El tráfico ascendente desde Cumberland Road no podrá acceder a Rosia Bay.

Los vehículos procedentes de Nelson's View y Rosia Bay se desviarán por Rosia Road.

Además, habrá restricciones temporales de aparcamiento en Transport Road, partes de Rosia Road —frente a Cumberland Road— y en cinco plazas junto a Bayview y la Clock Tower, donde se instalará una parada provisional de autobús.

Ajustes en el transporte público

Durante las obras se suspenderá la línea 4 de autobuses. Las líneas 3, 8 y 9 sufrirán modificaciones en su recorrido, mientras que se incrementará la frecuencia de las líneas 8 y 9. Para compensar estas variaciones, se habilitarán paradas provisionales en Bayview Terraces y Rosia Plaza.

Un plan estratégico a largo plazo

El Ejecutivo gibraltareño ha agradecido la cooperación de los ciudadanos ante las molestias temporales que ocasionarán los trabajos. Según el Gobierno, estas actuaciones son “necesarias” y permitirán dotar a Gibraltar de un sistema de alcantarillado moderno, resistente y dimensionado para las necesidades futuras.