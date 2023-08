La excavación forense en busca del cuerpo del marinero Simon Parkes en Gibraltar concluye sin resultados

No ha podido ser. La excavación forense a gran escala en Gibraltar puesta en marcha esta semana para buscar los restos del marinero de la Royal Navy Simon Parkes, desaparecido el 12 de diciembre de 1986 mientras disfrutaba de un permiso, ha concluido sin resultados.

Así lo ha comunicado la familia a través de la cuenta oficial en Twitter que sigue el caso.

It's with the heaviest of hearts that I post this latest update. We did not find Simon though we tried so hard. The search team from @HantsPolice were phenomenal but the highest praise goes to the senior team at @RGPolice especially @CoPRUllger 1/3 https://t.co/z7oBxXFge8