El ex auditor de Gibraltar denuncia un gasto de 5 millones de libras en servicios de medio ambiente con contratos a dedo

El ex principal auditor de Gibraltar, Tony Sacramento, jubilado este año, ha detectado un gasto público de 5 millones de libras en servicios para el Departamento de Medio Ambiente adjudicados a dedo, sin mediar una licitación pública por parte de Gobierno que encabeza Fabian Picardo.

Así consta en el informe recién publicado —correspondiente al ejercicio fiscal 2018-2019—, en el que Sacramento encuentra como prácticas cuestionables el hecho de que sobre varios servicios no exista un contrato formal, mientras que en otros casos se prestan con contratos ya expirados.

Y entre el segundo caso, Sacramento destaca que el contrato del Wildlife Gibraltar Limited se remonta al año 1990 sin que desde entonces se haya vuelto a someter a una adjudicación. Según el informe, el Gobierno afirmó estar "satisfecho" con el servicio, si bien Sacramento apostilla que existen vínculos familiares entre el director de Wildlife Gibraltar Limited y el ministro de Medio Ambiente, John Cortes.

Para Sacramento, con esta situación en particular existe un "riesgo reputacional" y afirma que la decisión del Ejecutivo de la colonia de no volver a licitar servicios podría generar una pérdida de confianza en el proceso de contratación pública. Wildlife Gibraltar Limited gestiona las zonas de Alameda Gardens, Commonwealth Park, Campion Park y Upper Rock, así como el control de la población de gaviotas.

En resumen, el informe del ex auditor sobre el área de Medio Ambiente, publicado la semana pasada por GBC News (el servicio de noticias de la radiotelevisión pública de Gibraltar) concluye que se ha informado al director ejecutivo interino de que no licitar -o no licitar contratos vencidos- puede conllevar riesgos legales, financieros, reputacionales, operativos y estratégicos.

La entrada a Alameda Gardens. / Manu Romero

Trece servicios adjudicados a dedo

La auditoría sobre el departamento de Medio Ambiente identifica en total 13 servicios que se prestan al Gobierno de Picardo sin haber pasado por un proceso de licitación, algo que Sacaramento considera que infringe la política de compras y contrataciones del Gobierno.

Entre ellos se encuentran los servicios botánicos de Eden Botanics y Gibral-Flora Limited, ambos sin contrato formal para el mantenimiento de zonas verdes. Además, el auditor subraya que la Agencia Ambiental Limitada ha asumido una amplia gama de funciones, incluido el trabajo en desinfección, control de edificios y alimentos, la provisión de monitoreo de la calidad del aire y el programa de cambio climático igualmente sin haber sido escogida en un concurso público.

En cuanto a la gestión de la fauna silvestre, el ex auditor incluye en el listado de servicios sin licitación los que prestan la Sociedad Ornitológica y de Historia Natural de Gibraltar y la Clínica Veterinaria de Gibraltar como encargados de la gestión de los macacos. El Centro de Bienestar y Conservación Animal se ha encargado de los servicios de confinamiento y conservación animal, también escogido de forma directa.

El informe iguamente señala a los fideicomisarios del Gibraltar Trust for Natural History y los fideicomisarios de Helping Hand en sus labores de conservación de la naturaleza marina y en la parte alta del Peñón, así como las contrataciones de dos personas para consultoría ambiental y para un programa de concientización y educación sobre macacos, igualmente sin mediar un concurso público.

Por último, Sacramento incluye en el listado a JT Security, General Lifts y Trafalgar Cleaning como servicios contratados para sus respectivos campos (seguridad, mantenimiento de ascensores y limpieza) por el departamento de Medio Ambiente. "No se han hecho licitaciones para estos servicios y en algunos casos el contrato bajo el cual operan ha expirado", concluye el ex auditor.