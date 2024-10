9.000 euros por dar a luz en Gibraltar si eres española: el Peñón aumenta sus tarifas sanitarias

Si tiene pensado visitar Gibraltar por cualquier motivo más le vale suscribir un seguro médico privado, ya que si por mano del demonio tuviera que necesitar atención sanitaria podría salirle por un dineral. El Ministerio de Sanidad gibraltareño ha aumentado desde el 17 de octubre -y no poco- las tarifas para los pacientes que no tienen derecho a atención sanitaria gratuita. En algunos casos, los costes son ahora el doble que antes. A los gibraltareños, como es lógico, no les afecta la subida.

Según justifica el Gobierno del Peñón, las tarifas hospitalarias -que permanecían congeladas desde 2006- eran mucho más bajas que en otras jurisdicciones y había personas no residentes en Gibraltar, se entiende que la mayoría de ellos españoles, que estaban aprovechándose de ello. La subida equipara el hospital de San Bernardo a otros centros sanitarios similares y reportará ingresos extra a la Autoridad Sanitaria de Gibraltar.

La nueva tabla de precios establece tres niveles de atención según lo que puede necesitar en el hospital con precios que pueden alcanzar los 3.600 euros al día. El más bajo, para los pacientes atendidos en sala sin necesidad de enfermería individualizada, es de 750 libras (unos 900 euros). A partir de ahí se puede llegar a pagar hasta 3.000 libras (unos 3.600 euros) si es que requiere cuidados intensivos con un enfermero pendiente de un soiporte avanza para los órganos. En medio hay una tarifa para los enfermos que requieran atención de alta dependencia con una enfermera que monitorice sus constantes o un soporte básico de órganos. Este le costaría 1.500 libras (unos 1.800 euros) diarios.

La atención sanitaria si sufre un accidente es de 300 libras (360 euros aproximadamente) pero si necesitara pasar por el quirófano tendría que abonar 1.500 libras (1.800 euros) cada hora. "Con la excepción de cualquier medicamento, tratamiento terapéutico, investigación o implante cuyo costo supere las 500 libras (y que será facturado por separado), la tarifa por hora incluye todos los servicios y consumibles", se lee en la nueva normativa, que especifica que el coste se paga por cada hora o fracción de la misma.

Si se pone de parto, el coste por dar a luz en San Bernardo es de 9.000 euros (7.500 libras) cuando antes era de 4.000 libras (4.800 euros). "Esta tarifa incluye todos los gastos relacionados con el parto (independientemente del modo en que se lleve a cabo) y el tratamiento hospitalario para la madre, el bebé o ambos, por hasta un máximo de 5 días". Si la madre o el bebé tienen que quedarse más tiempotendrán que pagar el extra diario.

Las consultas con cualquier profesional de la salud se incrementan considerablemente: de 50 libras hasta las 300 (360 euros). Este es también el precio por acudir a Urgencias o hacerse una diálisis.

El 31 de diciembre de 2020, como consecuencia de la salida del Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea, los acuerdos de asistencia sanitaria recíproca con la Unión Europea llegaron a su fin. España, mediante una medida puente introducida de conformidad con el Real Decreto del Brexit y los acuerdos unilaterales mantenidos en Gibraltar, los prorrogó hasta el 30 de junio de 2022. A partir de ahí, el Consejo de Ministros español decidió no extenderlos más. El Gobierno de Gibraltar dijo que habría preferido que se mantuvieran estos acuerdos, ya que afectan profundamente a los ciudadanos de ambos lados del paso fronterizo en asuntos tan esenciales como la asistencia sanitaria. De hecho, estaba dispuesto a mantenerlos.Desde el 1 de julio de 2022, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar no presta asistencia sanitaria gratuita a los visitantes de Gibraltar cubiertos por el sistema de Seguridad Social español.

Los gibraltareños asegurados bajo el Group Practice Medical Scheme de Gibraltar (el régimen que proporciona acceso gratuito a los servicios de la Autoridad Sanitaria y que cubre a la gran mayoría de los residentes en la Roca) no pueden desde hace más de dos años acceder a la asistencia sanitaria de urgencia gratuita en España durante una estancia temporal en España. Esto les obliga a tener un seguro de viaje adecuado con cobertura médica cada vez que cruzan hacia La Línea, independientemente de la duración de la estancia y, por lo tanto, de si el tiempo de estancia es sólo de algunas horas (incluso si van de compras o a comer a un restaurante). "La consecuencia de carecer de este seguro sería que las personas tendrían que pagar ellas mismas cualquier acceso a la asistencia sanitaria española, incluso si ese acceso a la asistencia sanitaria es necesario en caso de emergencia o accidente. En caso de que se requiera atención médica, los costes incurridos pueden ser considerables, por lo que debe asegurarse de tener una cobertura de seguro adecuada o, alternativamente, los medios para pagar. El Gobierno de Gibraltar no puede hacerse responsable de las reclamaciones derivadas de la falta de seguro contra estos riesgos", explicó el Ejecutivo.