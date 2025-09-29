La empresa que provocó el apagón de Gibraltar abonará 150.000 euros al Gobierno

La empresa que provocó el apagón eléctrico que afectó a todo Gibraltar el pasado 16 de septiembre se ha comprometido a abonar unos 150.000 euros (130.900,24 libras esterlinas) al Gobierno para cubrir los gastos que tuvo aquel día para atender la emergencia.

El incidente se produjo cuando unas obras en Neil Pinero Road dañaron cables de alta tensión, provocando una interrupción del suministro eléctrico en toda la ciudad durante varias horas y afectando tanto a hogares como a empresas.

Tras negociaciones encabezadas por la ministra de Servicios Públicos, Gemma Arias-Vásquez, la empresa SDE Limited se ha comprometido a sufragar los gastos en que incurrió la Compañía Eléctrica de Gibraltar (GEA), incluyendo mano de obra de urgencia, materiales, reparaciones y costes legales. También se contemplan los daños ocasionados a los ascensores de distintos edificios gestionados por el Departamento de Vivienda. El acuerdo no implica, sin embargo, admisión de responsabilidad por parte de la compañía.

En paralelo, Arias-Vásquez anunció que presentará al Parlamento un nuevo proyecto de ley que creará el delito de daño a las infraestructuras eléctricas, con importantes sanciones económicas para quienes causen daños a estas instalaciones. Se espera que la legislación sea publicada esta misma semana. El Gobierno también iniciará una revisión del régimen de autorización de obras, con el objetivo de reforzar la seguridad y la responsabilidad en zonas con infraestructuras públicas críticas.

“La interrupción fue inaceptable y causó graves trastornos a nuestra comunidad”, declaró la ministra Arias-Vásquez. “Sé lo difícil que fue para las familias y empresas quedarse sin electricidad durante tantas horas. Aunque este pago no borra el impacto, garantiza que los costes de la respuesta de la GEA no correrán a cargo del contribuyente. Con la nueva legislación y la revisión de permisos de obra, reforzaremos la rendición de cuentas y protegeremos a Gibraltar de futuras perturbaciones. Estoy segura de que el pueblo de Gibraltar no espera menos”.

Estas medidas se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo gibraltareño de garantizar la protección de infraestructuras críticas y aumentar la responsabilidad de las empresas que realicen trabajos en zonas sensibles.