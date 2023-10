Gibraltar conmemora el 218 aniversario de la Batalla de Trafalgar

Las Fuerzas Armadas británicas en Gibraltar han llevado a cabo este viernes la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Trafalgar, una de sus victorias militares más importantes de la historia de Reino Unido, en la que Lord Nelson derrotó a la flota combinada de las Armadas de Francia y España en cabo del mismo nombre, en la costa española de Barbate.

El aniversario se conmemora el 21 de octubre, pero este año, la ceremonia se ha adelantado, como es tradición cuando el aniversario cae en fin de semana. Los militares se reunieron en el cementerio de Trafalgar para recordar una batalla naval que definió la era de los barcos a vela y que aseguró el dominio británico de los mares durante 100 años.

El comandante de Parada de la Royal Navy, el suboficial Mayor Brian Morris, señaló: "Me siento muy honrado de ser el comandante del desfile en el 218 aniversario de la Batalla de Trafalgar y de representar a la Royal Navy en la conmemoración y el recuerdo de este acontecimiento histórico. Comprender la participación de Gibraltar en el periodo posterior a la batalla lo hace especialmente conmovedor y estoy seguro de que es algo que recordarán todos nuestros marineros participantes durante muchos años”.

Asistieron al servicio el gobernador, el vicealmirante Sir David Steel, el ministro principal, Fabián Picardo, y el comandante de las Fuerzas Británicas en Gibraltar, el contraalmirante Tom Guy, quienes depositaron coronas de flores en la estatua del almirante Lord Nelson antes del comienzo del servicio. El capellán del Mando, el padre Danny Hernández, encargado del servicio, rezó y pronunció la Bendición.

Leslie Punshon, suboficial de Guardia de la Royal Navy, dijo: “He disfrutado mucho del tiempo que he servido en la Jefatura de las Fuerzas Armadas en Gibraltar (Headquarters British Forces Gibraltar, HQBF) y esta ceremonia será un imborrable recuerdo que me llevaré conmigo. Un hombre nunca se pierde en el mar, no mientras haya quienes recordemos su sacrificio y vivamos con las libertades que nos garantizaron».

Habrá un servicio religioso ofrecido por el padre Danny Hernández el domingo 22 de octubre a las 10.00 en la King’s Chapel [del Convento] al que todo el mundo es bienvenido.