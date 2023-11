Colas de hasta una hora y media para salir de Gibraltar por los controles de España

A la mayoría se les preguntó por el motivo de su visita a España y por reservas de vuelos o hoteles, como exige la normativa europea de control de las fronteras, que indica que para acceder a la UE (en este caso, España) por un periodo de duración inferior a tres meses (turismo, negocios, estudios), los nacionales de terceros países tienen que presentar su pasaporte en vigor y visado en caso necesario. Solo están exentos de este requisito los países que han alcanzado acuerdos particulares para eliminarlo. No es el caso de Reino Unido.

El Código de fronteras Schengen exige también "estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer de medios de subsistencia suficientes". En el caso de España, a petición de las autoridades, la persona debe demostrar estar en posesión de un mínimo 100 euros por día de estancia (mínimo de 900). Además, se podrá exigir documentación acreditativa del objeto de la visita, como la reserva de hotel o viaje concertado, la invitación a un congreso o la matrícula en un curso. Si no se posee esa documentación, no se puede acceder a España. El requerimiento es potestativo; los agentes de frontera pueden hacerlo o no en función de la situación del paso fronterizo y su criterio.