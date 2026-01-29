Gibraltar sufre una caída de su administración electrónica que deja a los ciudadanos sin muchos trámites online

El Gobierno de Gibraltar ha sufrido este jueves la interrupción de los servicios de administración electrónica eGov, que van desde la solicitud de permisos de conducir o de atención medica hasta trámites sobre alquileres de viviendas, matrimonios o impuestos. El Ejecutivo ha pedido disculpas a los ciudadanos por las molestias y ha confirmado que la disrupción fue causada por un fallo durante un proceso de migración tecnológica llevado a cabo por un proveedor externo.

Según han informado el Departamento de Tecnología de la Información y Logística (IT&LD) y los Servicios Digitales, el incidente se produjo durante la transferencia de servicios y datos desde sistemas obsoletos a otros nuevos. Esta migración formaba parte de un plan de mantenimiento provisional de los servicios actuales, que se desarrolla en paralelo a la renovación integral de la plataforma eGov.

Con el objetivo de restablecer el funcionamiento completo del sistema lo antes posible, el Ejecutivo ha anunciado que iniciará de forma inmediata una transición escalonada hacia el nuevo sistema. En esta primera fase se dará prioridad a los servicios vinculados a la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) y al Departamento de Permisos de Conducción y Matriculación de Vehículos (DVLD). El Gobierno prevé que todos los servicios de eGov estén plenamente operativos durante el mes de febrero.

La actualización de eGov se basará en software de código abierto sin licencia, lo que permitirá generar un ahorro anual significativo y, al mismo tiempo, ofrecer una mayor flexibilidad y una mejora en la atención al público. Además, esta renovación eliminará la dependencia de proveedores externos al internalizar completamente la prestación de los servicios digitales.

Mientras persistan las incidencias, el Gobierno recomienda a los ciudadanos que necesiten ayuda o asesoramiento que acudan al Centro de Atención al Cliente, situado en el número 323 de Main Street, o que contacten con el servicio de ayuda online. El centro abre al público de martes a jueves, de 08.30 a 15.00 horas, y los viernes —excepto festivos— de 08.30 a 14.30 horas.

Actualmente, continúan sin estar disponibles diversos servicios online relacionados con conducción y transporte, vivienda, salud, inmigración e interior, así como impuestos, entre ellos solicitudes de permisos de conducir, trámites de vivienda pública, gestiones sanitarias, registros civiles y declaraciones fiscales.

El Gobierno ha reiterado su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y de restablecer la normalidad del sistema eGov a la mayor brevedad posible.

Servicios no disponibles

Conducción y Transporte

Solicitud de permiso de conducir

Solicitud de permiso de prácticas

Solicitud de formación básica para motociclistas (CBT)

Reserva de examen de conducir práctico

Reserva de examen de conducir teórico

Compra o traspaso de matrícula personalizada

Cambio de domicilio

Cambio de titularidad del vehículo

Vivienda

Solicitud de duplicado de último contrato de arrendamiento

Solicitud de alojamiento público

Solicitud de intercambio de vivienda de alquiler para pensionistas

Solicitud de realojamiento

Solicitud de inclusión/exclusión de persona(s) en el arrendamiento

Vivienda pública: facturación digital

Consulta de posición en lista de espera

Salud

Vinculación de número de GHA

Registro/renovación/gestión de asistencia sanitaria

Solicitud/ampliación de baja por enfermedad

Salud femenina (información)

Inmigración e Interior

Registro de matrimonios y parejas de hecho

Exención de visado

Impuestos

Carga de cuentas

Solicitud de certificado S1

Gestión de indicador fiscal/desgravaciones

Registro de servicios fiscales digitales (Tax eServices)

Representaciones y autorizaciones

Declaración de la renta

Servicios que sí están disponibles

Registro en eGov

Conducción y Transporte

Reserva de Inspección técnica de vehículos (ITV)

Boletín

Publicación de anuncios

Suscripción al boletín

Vivienda

Pago online de alquiler

Lotería

Consulta de sorteos

Empresa Estatal de Suelo (Land Property Services, LPS)

Registro de Ocupación de la Propiedad

Urbanismo y Control de Edificación

Registro de solicitud

Consulta de solicitud

Trabajadores fronterizos

Consulta de base de datos de trabajadores fronterizos

Salud

Reserva de cita previa de atención primaria

Inmigración e Interior

Solicitud de certificado de residencia

Duplicado de solicitud de certificado

Solicitud de documento de identidad / tarjeta de registro civil y permiso de residencia

Solicitud de pasaporte Smartform

Parlamento y Elecciones

Alta en censo electoral o modificación de datos

Consulta de censo electoral

Impuestos

Pago online de IRPF

Carga de archivos (P8)

Titularidad efectiva final (Ultimate Beneficial Owner, UBO)