Gibraltar sufre una caída de su administración electrónica que deja a los ciudadanos sin muchos trámites online
El Ejecutivo trabaja en solucionar un fallo en la migración por parte de un proveedor externo de servicios y datos de sistemas obsoletos a otros nuevos
El Gobierno de Gibraltar ha sufrido este jueves la interrupción de los servicios de administración electrónica eGov, que van desde la solicitud de permisos de conducir o de atención medica hasta trámites sobre alquileres de viviendas, matrimonios o impuestos. El Ejecutivo ha pedido disculpas a los ciudadanos por las molestias y ha confirmado que la disrupción fue causada por un fallo durante un proceso de migración tecnológica llevado a cabo por un proveedor externo.
Según han informado el Departamento de Tecnología de la Información y Logística (IT&LD) y los Servicios Digitales, el incidente se produjo durante la transferencia de servicios y datos desde sistemas obsoletos a otros nuevos. Esta migración formaba parte de un plan de mantenimiento provisional de los servicios actuales, que se desarrolla en paralelo a la renovación integral de la plataforma eGov.
Con el objetivo de restablecer el funcionamiento completo del sistema lo antes posible, el Ejecutivo ha anunciado que iniciará de forma inmediata una transición escalonada hacia el nuevo sistema. En esta primera fase se dará prioridad a los servicios vinculados a la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) y al Departamento de Permisos de Conducción y Matriculación de Vehículos (DVLD). El Gobierno prevé que todos los servicios de eGov estén plenamente operativos durante el mes de febrero.
La actualización de eGov se basará en software de código abierto sin licencia, lo que permitirá generar un ahorro anual significativo y, al mismo tiempo, ofrecer una mayor flexibilidad y una mejora en la atención al público. Además, esta renovación eliminará la dependencia de proveedores externos al internalizar completamente la prestación de los servicios digitales.
Mientras persistan las incidencias, el Gobierno recomienda a los ciudadanos que necesiten ayuda o asesoramiento que acudan al Centro de Atención al Cliente, situado en el número 323 de Main Street, o que contacten con el servicio de ayuda online. El centro abre al público de martes a jueves, de 08.30 a 15.00 horas, y los viernes —excepto festivos— de 08.30 a 14.30 horas.
Actualmente, continúan sin estar disponibles diversos servicios online relacionados con conducción y transporte, vivienda, salud, inmigración e interior, así como impuestos, entre ellos solicitudes de permisos de conducir, trámites de vivienda pública, gestiones sanitarias, registros civiles y declaraciones fiscales.
El Gobierno ha reiterado su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y de restablecer la normalidad del sistema eGov a la mayor brevedad posible.
Servicios no disponibles
Conducción y Transporte
- Solicitud de permiso de conducir
- Solicitud de permiso de prácticas
- Solicitud de formación básica para motociclistas (CBT)
- Reserva de examen de conducir práctico
- Reserva de examen de conducir teórico
- Compra o traspaso de matrícula personalizada
- Cambio de domicilio
- Cambio de titularidad del vehículo
Vivienda
- Solicitud de duplicado de último contrato de arrendamiento
- Solicitud de alojamiento público
- Solicitud de intercambio de vivienda de alquiler para pensionistas
- Solicitud de realojamiento
- Solicitud de inclusión/exclusión de persona(s) en el arrendamiento
- Vivienda pública: facturación digital
- Consulta de posición en lista de espera
Salud
- Vinculación de número de GHA
- Registro/renovación/gestión de asistencia sanitaria
- Solicitud/ampliación de baja por enfermedad
- Salud femenina (información)
Inmigración e Interior
- Registro de matrimonios y parejas de hecho
- Exención de visado
Impuestos
- Carga de cuentas
- Solicitud de certificado S1
- Gestión de indicador fiscal/desgravaciones
- Registro de servicios fiscales digitales (Tax eServices)
- Representaciones y autorizaciones
- Declaración de la renta
Servicios que sí están disponibles
Registro en eGov
Conducción y Transporte
- Reserva de Inspección técnica de vehículos (ITV)
Boletín
- Publicación de anuncios
- Suscripción al boletín
Vivienda
- Pago online de alquiler
Lotería
- Consulta de sorteos
Empresa Estatal de Suelo (Land Property Services, LPS)
- Registro de Ocupación de la Propiedad
Urbanismo y Control de Edificación
- Registro de solicitud
- Consulta de solicitud
Trabajadores fronterizos
- Consulta de base de datos de trabajadores fronterizos
Salud
- Reserva de cita previa de atención primaria
Inmigración e Interior
- Solicitud de certificado de residencia
- Duplicado de solicitud de certificado
- Solicitud de documento de identidad / tarjeta de registro civil y permiso de residencia
- Solicitud de pasaporte Smartform
Parlamento y Elecciones
- Alta en censo electoral o modificación de datos
- Consulta de censo electoral
Impuestos
- Pago online de IRPF
- Carga de archivos (P8)
Titularidad efectiva final (Ultimate Beneficial Owner, UBO)
- Acceso al registro UBO de Gibraltar
- Consulta de empresas registradas en Gibraltar
