Un avión procedente de Londres aterriza en Gibraltar tras siete horas de vuelo y una escala en Málaga

Un avión de British Airways ha conseguido aterrizar este martes en el aeropuerto de Gibraltar después de más de siete horas de vuelo, con una escala en Málaga incluida, en una jornada especialmente complicada marcada por el fuerte viento de poniente provocado por la borrasca Joseph, que ha dificultado la capacidad para operar en la pista del Peñón.

El avión, un Airbus A320, había partido a primera hora desde Londres-Heathrow con destino Gibraltar, pero tuvo que ser desviado a Málaga ante la imposibilidad de completar la maniobra de aproximación después de dar hasta siete vueltas en una zona cercana al Peñón y un intento fallido. Tras permanecer varias horas en tierra, la aeronave volvió a despegar desde el aeropuerto malagueño a las 15:40 en un segundo intento por alcanzar su destino final. Un vuelo que en condiciones normales se realizaría en 21 minutos, duró 1 hora y 36 minutos. Tras otras siete vueltas y dos intentonas, finalmente logró aterrizar en la Roca a las 17:47, después de más de siete horas desde su salida inicial.

Ya a última hora de la tarde, un segundo vuelo procedente también de Londres-Heathrow consiguió aterrizar en Gibraltar, esta vez al primer intento.