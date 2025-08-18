Gibraltar busca entrar en el negocio del registro de aeronaves mientras desvía vuelos a Málaga

Gibraltar sigue diversificando su economía, ahora con el futuro negocio del registro de aeronaves. La empresa privada Gibraltar Aircraft Registry Limited y la Autoridad de Aviación Civil de Gibraltar se han aunado para el desarrollo de esta industria, que está pendiente de la auditoría del Departamento de Transporte del Reino Unido prevista para comienzos de 2026. Esta auditoría constituirá el último paso antes de que Gibraltar esté autorizado a comenzar con el registro de aeronaves. El acuerdo se remonta a 2022, cuando el gobierno llanito y Aviation Registry Group, una compañía estadounidense que presta servicios similares en San Marino (microestado sin aeropuerto) y Aruba, firmaron el inicio de la colaboración.

Desde entonces, el Ejecutivo del Peñón trabajó en la redacción de legislación primaria como secundaria relativa al nuevo negocio, finalizada durante el pasado mes de julio con la entrada en vigor de la Ley de la Autoridad de Aviación Civil de 2024, que estableció la nueva Autoridad de Aviación Civil. La ceremonia de la firma contó con la participación del secretario general, Glendon Martínez, en representación del Gobierno; Jorge Colindres, consejero delegado de Aviation Registry Group, en representación de Gibraltar Aircraft Registry Limited; y de Chris Purkiss, recién nombrado director.

El objetivo del registro será atraer aeronaves privadas y comerciales de gama alta, lo que a su vez generará ingresos adicionales para el Gobierno gracias a las tasas de registro y otros cargos relacionados, y abrirá nuevas oportunidades de negocio para los sectores jurídico, financiero y de seguros de Gibraltar. Además, cuando los aviones viajen por todo el mundo con la marca de nacionalidad de Gibraltar, actuarán como embajadores naturales del Peñón, según entiende el Ejecutivo llanito.

Se da la circunstancia de que el Peñón desarrollaría este negocio en un aeródromo militar para recibir vuelos exclusivamente de Reino Unido , cuando no acaban desviados a Málaga cuando las condiciones meteorológicas para aterrizar son adversas.

Chris Purkiss, Director General de la Autoridad de Aviación Civil, señaló: “Es un momento apasionante para Gibraltar. Tengo la suerte de contar con un equipo excelente que ayudará a llevar el proyecto a buen puerto y estamos deseando presentar oficialmente el Registro de Aeronaves de Gibraltar el próximo mes de mayo en la Conferencia y Exposición Europea de Aviación de Negocios que se celebrará en Ginebra. Nuestra ambición es establecer Gibraltar como centro de excelencia en el sector mundial de la aviación, ofreciendo un registro de primera clase que atraiga a lo mejor de la aviación privada y comercial. No todos los días se tiene la oportunidad de crear desde cero una nueva industria para Gibraltar, y estamos decididos a que sea un éxito”.