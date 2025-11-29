El buque insignia de la Royal Navy británica da las gracias a Gibraltar por su cálida acogida al grupo de ataque del HMS Prince of Wales

"Thank you, Gibraltar!". El buque insignia de la Royal Navy, el portaviones HMS Prince of Wales ha mostrado su agradecimiento al Peñón por la cálida acogida vivida en la Roca. El poderoso barco de guerra de la Marina Real Británica realizó en la base naval gibraltareña su última escala antes de poner rumbo a casa y dar por finalizado el despliegue CSG25, unas maniobras al amparo de la OTAN que han movilizado un grupo de ataque durante ocho meses.

El HMS Prince of Wales recaló en Gibraltar el pasado domingo junto a los destructores HMS Dauntless y la fragata HMS Richmond, un submarino de la clase Astute y los buques logísticos RFA Tideforce y Tidespring. El grupo tenía previsto quedarse hasta el viernes, pero finalmente permaneció en la Roca hasta el miércoles, momento en el que puso proa hasta el Reino Unido. "We gave goodbay to Gibraltar today as we start the journey north towards home", escribió el HMS Richmond en sus redes sociales ese mismo miércoles como despedida. Los agradecimientos han sido correspondidos por muchos gibraltareños que han aplaudido la presencia de los buques militares británicos en el Peñón.

El grupo de ataque liderado por el buque insignia HMS Prince of Wales tiene fijado llegar a Portsmouth la tarde de este domingo acompañado por dos de sus escoltas: el HMS Dauntless y la fragata noruega HNoMS Roald Amundsen. Se espera que familias y simpatizantes se reúnan en bases aéreas y navales desde la península de Lizard hasta Norfolk para recibir a más de 2.000 miembros del personal militar -marineros, soldados, aviadores, Royal Marines y civiles que regresan de su misión de ocho meses en el Indo-Pacífico.

Un tercer escolta, la fragata HMS Richmond regresa a Plymouth, mientras que las aeronaves de la fuerza ya han volado de regreso a sus respectivas bases aéreas: los cazas furtivos F-35B Lightning a la base RAF Marham en Norfolk, los helicópteros Merlin a la base RNAS Culdrose cerca de Helston y a RNAS Yeovilton en Somerset, y los helicópteros Wildcat también a Yeovilton, según ha detallado la Royal Navy.

El buque cisterna RFA Tideforce, que apoyó el último mes del despliegue, regresa a Portland, mientras que su buque gemelo RFA Tidespring, que suministró combustible a la fuerza durante tres cuartas partes de la misión Highmast, permanece desplegado. Además, el HNoMS Maud de Noruega realizó labores de reabastecimiento durante las primeras semanas.

Las llegadas ponen fin a la misión 2025 del grupo de ataque de portaaviones del Reino Unido, denominada Operación Highmast, que llevó a la fuerza tan al este como Japón y Australia. El grupo de ataque regresa tras haber sido declarado plenamente operativo y listo para asumir funciones dentro de la OTAN.

“Ha sido un privilegio dirigir a los casi 4.000 soldados, marineros, aviadores y marines que han navegado más de 40.000 millas náuticas como parte del grupo de ataque, trabajando con más de 30 naciones en el camino”, dijo el comodoro James Blackmore, comandante del grupo de ataque de portaaviones del Reino Unido.

“La semana pasada, el secretario de Defensa anunció que el grupo de ataque de portaaviones del Reino Unido había alcanzado su plena capacidad operativa. Esto es un testimonio del arduo trabajo realizado tanto durante la Operación Highmast como por quienes han servido antes que nosotros para alcanzar este hito. El grupo de ataque vuelve a casa más fuerte para la OTAN de lo que partió, y estoy increíblemente orgulloso de todos los que han participado en la Operación Highmast”.