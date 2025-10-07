Un buque cargado con armamento para Israel cambia su escala en Gibraltar por Marruecos para cruzar el Estrecho y evitar las aguas españolas

El buque Marianne Danica, cargado con armamento militar para Israel, ha cambiado su escala prevista en el puerto de Gibraltar por una parada en Casablanca (Marruecos). El mercante de bandera danesa ha evitado el Peñón y su obligado paso por aguas españolas en la Bahía de Algeciras para continuar su travesía por el Estrecho rumbo a Haifa, su destino final en la costa israelí.

Según denunció el movimiento propalestino, el Marianne Danica transporta 18 contenedores de proyectiles de 155 mm para Elbit Systems, una de las principales empresas tecnológicas fabricantes de materiales electrónicos militares de Israel. El buque tenía previsto escalar en Gibraltar en la madrugada del pasado lunes, sin embargo modificó su rumbo para hacerlo en Casablanca, en la costa marroquí, tras las denuncias alzadas por las asociaciones propalestinas.

Al haber usado Marruecos para el repostaje, el Marianne Danica podrá cruzar el Estrecho de Gibraltar sin escala en lo que se conoce como paso en tránsito. El carguero navega hacia Haifa aunque se espera que haga una nueva escala en La Valeta (Malta). Durante su trayecto, ha tratado de hacer una parada de reabastecimiento en Porto Grande do Mindelo (Cabo Verde). Sin embargo, la autoridades portuarias de Cabo Verde denegaron la escala tras solicitar su manifiesto de carga y comprobar que se trataba de mercancía peligrosa.

El buque, procedente de Chennai, en la India, navegaba desde ese mismo puerto cuando, en mayo de 2024, se convirtió en noticia tras la decisión del Gobierno español de negar su escala en el puerto de Cartagena. Entonces transportaba motores para cohetes y otros materiales militares con destino a Israel, lo que motivó la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las asociaciones propalestinas que denuncian un genocidio por parte de Israel en Gaza han vuelto a solicitar al Gobierno español que intercepté a este tipo de buques que transitan por aguas del territorio nacional.

El Marianne Danica, construido en 1993 y con bandera danesa, tiene una capacidad de aproximadamente 2.200 toneladas y puede transportar unos 70 contenedores. Integrado en la flota de la naviera de origen danés H. Folmer & Co., fue construido en los astilleros Sakskøbing en 1993. Tiene 71 metros de eslora y 11 de manga, dispone de una bodega corrida asistida por dos plumas que le posibilitan de una forma autónoma la carga y descarga de mercancías. Puede llevar también contenedores o mercancías especiales sobre su cubierta superior y es un claro ejemplo de los muchísimos mercantes que trabajan bajo el régimen de navegación tramp; una modalidad dentro de la industria marítima que fundamentalmente se centra en los fletes puntuales.