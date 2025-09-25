Los colectivos solidarios del Campo de Gibraltar con Gaza denuncian nuevos envíos de armas a Israel a través del Puerto de Algeciras

El movimiento de Solidaridad con Palestina del Campo de Gibraltar denuncia que el Puerto de Algeciras servirá de nuevo en los próximos días como plataforma logística para el transporte de armamento con destino a Israel y exige al Gobierno de España que impida el uso de los puertos españoles para este fin.

El colectivo señala como inminentes las escalas en Algeciras de los buques Maersk Norfolk y Nysted Maersk como navíos suceptibles de cargar material bélico. El Maersk Norfolk navega este jueves 25 hacia Barcelona y el colectivo estima que arribaría a Algeciras el domingo 28, mientras que el Nysted Maersk tiene fecha de escala prevista para el mismo domingo 28, según los sistemas de geolocalización (AIS).

Los grupos sociales que conforman la plataforma han convocado una concentración de protesta para este viernes 26 (a las 19:00) bajo el lema Ningún puerto para el genocidio. La marcha partirá desde la estatua de Paco de Lucía en el Acceso Central al Puerto hasta la sede de la Autoridad Portuaria, en el Paseo de la Conferencia.

El movimiento social asegura que el pasado 15 de septiembre el Maersk Chicago descargó en el puerto de Tánger-Med (Marruecos) piezas de alas para aviones F-35 procedentes de Houston (EEUU). "En un primer momento, estaba previsto que el Nysted Maersk transportara ese cargamento hasta Haifa, en Israel. Sin embargo, tras la querella presentada por la campaña 'Fin al Comercio de Armas con Israel' -impulsada principalmente por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)- ante la Audiencia Nacional denunciando este tránsito, la naviera cambió la ruta y asignó al Maersk Norfolk el traslado. Este hecho confirma que la presión social y las acciones legales sí tienen impacto. Gracias a la denuncia pública y judicial se ha conseguido frenar la participación directa de un barco en esta operación, aunque el cargamento finalmente siga camino a Israel", subraya el colectivo.

La plataforma critica que tanto el Nysted Maersk como el Maersk Norfolk "han participado previamente en la logística militar israelí y el Puerto de Algeciras ha sido utilizado de forma reiterada para tránsito, trasbordo y abastecimiento de buques cómplices del genocidio, en abierta contradicción con la legalidad internacional".

Las organizaciones convocantes recuerdan que España tiene la obligación jurídica internacional de no contribuir al genocidio y de impedir cualquier operación que facilite el abastecimiento militar a Israel. "Permitir el atraque de estos buques equivale a ser cómplice de crímenes de lesa humanidad y a incumplir resoluciones judiciales internacionales que han advertido del grave riesgo de genocidio contra la población palestina en Gaza", según la plataforma.

Los colectivos sociales exigen la denegación inmediata de los servicios portuarios a estos buques de la Maersk y a todos aquellos buques que transporten material militar o energético con destino a Israel. También la aprobación urgente de un embargo de armas "integral, retroactivo, transparente y efectivo" y, de paso, piden al Ejecutivo español que garantice la seguridad de la flotilla humanitaria Global Sumud Flotilla en su navegación hacia Gaza.

Maersk defiende la legalidad de la carga

La situación y las protestas de los colectivos sociales no son nuevas. De hecho, la naviera Maersk subrayó el pasado mes de abril, ante escalas de otros buques de la compañía suceptibles de transportar material militar a Israel, que sus operaciones están alineadas con las normativas internacionales y que no transporta armamento ni municiones a zonas de conflicto activo. La compañía aseguró entonces que todas sus actividades cumplen rigurosamente con los principios de responsabilidad y los valores corporativos de la empresa.

"Maersk no envía armas ni municiones a zonas de conflicto activo", subraya la compañía en un comunicado difundido este sábado, añadiendo que se asegura de cumplir con los más estrictos protocolos de revisión en áreas afectadas por conflictos, como es el caso de Israel y Gaza. En este sentido, la empresa explica que, desde el inicio de la actual guerra entre Hamas e Israel, ha reforzado sus procedimientos internos de revisión de carga para garantizar la responsabilidad en sus operaciones. “A pesar de las críticas, mantenemos una postura firme respecto a lo que aceptamos transportar, respetando siempre las leyes y regulaciones internacionales”, señalaba Maersk.