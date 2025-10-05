Gibraltar, escala del mercante Marianne Danica con armas para Israel: 18 contenedores con proyectiles de 155 mm

El Puerto de Gibraltar recibirá en la madrugada de este lunes la escala del buque de bandera danesa Marianne Danica, que según el movimiento propalestino transporta 18 contenedores de proyectiles de 155 mm para Elbit Systems, una de las principales empresas tecnológicas fabricantes de materiales electrónicos militares de Israel.

El buque, procedente de Chennai (antes Madrás), en la India, navegaba desde ese mismo puerto cuando, en mayo de 2024, se convirtió en noticia tras la decisión del Gobierno español de negar su escala en el puerto de Cartagena. Entonces transportaba motores para cohetes y otros materiales militares con destino a Israel, lo que motivó la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esta fue la primera vez que España denegó la entrada a un buque con material militar israelí, una decisión que adoptó por razones de política exterior y humanitarias. Su caso abrió un debate sobre la ética y la legalidad del comercio de armas, así como sobre la responsabilidad de los Estados en permitir escalas portuarias a buques que transportan material militar. Organizaciones civiles y partidos políticos pidieron entonces mayor transparencia sobre los controles de carga y la documentación que respalda estos transportes. Ahora, algunas de esas asociaciones han solictado al Gobierno de España que le impida el paso por el Estrecho de Gibraltar. Con aquella medida, España marcó un precedente claro: cualquier buque que transporte armamento con destino a zonas de conflicto no podrá hacer escala en puertos españoles, reforzando así su política de control sobre el tránsito de material bélico.

El Marianne Danica se dirige al puerto de Haifa (Israel). Durante su trayecto, ha tratado de hacer una parada de reabastecimiento en Porto Grande do Mindelo (Cabo Verde). Sin embargo, la autoridades portuarias de Cabo Verde (ENAPOR) denegaron la escala tras solicitar su manifiesto de carga y comprobar que se trataba de mercancía peligrosa.

Según la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), "para acceder a Gibraltar, el buque tendrá necesariamente que navegar por aguas territoriales españolas". "Según el art. 19 del convenio UNCLOS, se trata de un paso «no inocente» por aguas españolas, ya que el buque está violando normas imperativas o ayudando a Israel a cometer dichas violaciones (prohibición del apartheid y prevención y sanción del genocidio), por lo que las autoridades españolas están obligadas a impedir el acceso de este buque a nuestras aguas territoriales", explica en un comunicado.

Esta organización exige al Gobierno de España "incorporar e implementar las enmiendas necesarias para convertir el RDL en un embargo integral de armas a Israel sin excepciones y blindado". "Es imprescindible que el embargo comprenda tanto la compra como la venta y el tránsito, la contratación pública, la producción bajo licencias israelíes, controles reales en puertos y aeropuertos con inspecciones exhaustivas que impidan la utilización de nuestras infraestructuras para abastecer al ejército israelí, prohibición del tránsito y comercio militar con Israel a través de las bases de EEUU, fin de toda colaboración militar y/o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad", subraya.

El Marianne Danica, construido en 1993 y con bandera danesa, tiene una capacidad de aproximadamente 2.200 toneladas y puede transportar unos 70 contenedores. Integrado en la flota de la naviera de origen danés H. Folmer & Co., fue construido en los astilleros Sakskøbing en 1993. Tiene 71 metros de eslora y 11 de manga, dispone de una bodega corrida asistida por dos plumas que le posibilitan de una forma autónoma la carga y descarga de mercancías. Puede llevar también contenedores o mercancías especiales sobre su cubierta superior y es un claro ejemplo de los muchísimos mercantes que trabajan bajo el régimen de navegación tramp; una modalidad dentro de la industria marítima que fundamentalmente se centra en los fletes puntuales.