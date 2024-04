La base de la RAF de Gibraltar, línea roja para Reino Unido en la negociación del tratado con la UE

Reino Unido exige que su base de la Royal Air Force (RAF) en Gibraltar no se vea afectada por un el acuerdo que marque la relación de Gibraltar con Europa a unas horas de que las conversaciones se reanuden este viernes.

Fuentes del Gobierno de Reino Unido han explicado al diario británico The Telegraph que "mantener la independencia operativa militar en el sitio es una línea roja en las negociaciones".

David Cameron, ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, se reunirá este viernes con sus homólogos de España y la Unión Europea, así como con el ministro principal de Gibraltar. The Telegraph indica que hay esperanzas de que se pueda alcanzar un acuerdo en las próximas semanas, aunque recuerda que el punto muerto clave entre los negociadores es el aeropuerto, ya que los controles fronterizos tendrían que realizarse allí en lugar de la frontera terrestre para controlar las llegadas desde el extranjero.

La propuesta en la que se está trabajando es que Frontex, la agencia fronteriza de la UE, realice los controles ante la sensibilidad de que haya agentes policiales españoles en suelo de Gibraltar. Pero también está surgiendo otra cuestión: si la propuesta española de alguna forma de gestión conjunta del aeropuerto podría tener un impacto en cadena en la actividad militar del Reino Unido.

La pista de aterrizaje de Gibraltar está compartida entre el aeropuerto comercial y la base de la RAF. Según el sitio web de la RAF Gibraltar, a menudo hay estacionados en la base aviones de combate Hawk que trabajan con barcos de la Royal Navy y aviones de la OTAN, así como aviones de patrulla marítima.

Mientras se mantienen discusiones técnicas sobre cómo se puede garantizar a los españoles la solidez de los controles de seguridad en el aeropuerto, la parte británica deja claro que la base de la RAF no debe verse afectada. Una fuente del Gobierno del Reino Unido dijo a The Telegraph: “No habrá absolutamente ningún acuerdo si amenaza la soberanía o la independencia de nuestras opciones militares en Gibraltar. Ésa es una línea roja clave que no se cruzará”.