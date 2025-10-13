Alta velocidad y disparos de fogueo: la Royal Navy desafía de nuevo a España con unas maniobras militares alrededor de Gibraltar

La zona en la que se llevará a cbao el ejercicio.

La Royal Navy ha anunciado unas nuevas maniobras militares con embarcaciones a alta velocidad y disparos de fogueo este martes 14 de octubre en una área que va desde la zona de Punta Europa hasta parte de la cara este del Peñón, según el aviso local a navegantes 2025 No 048 de la Gibraltar Port Authority.

El ejercicio, denominado Military Surfex, contará con la participación de los buques HMS Dagger y HMS Cutlass, embarcaciones rápidas tipo Pacific 24 RHIB y Arctic 24, así como unidades de la Gibraltar Defence Police (GDP).

El patrullero HMS Dagger, el último en incorporarse al Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy, es un buque diseñado para operaciones de vigilancia y control marítimo.

La zona en la que se realizará el ejercicio se encuentra en las aguas que Gibraltar y Reino Unido reclaman bajo su soberanía, aunque no están reconocidas por España, que considera que el Tratado de Utrecht de 1713 solo cedió la ciudad, el puerto y sus defensas, pero no las aguas circundantes.

Durante las maniobras se realizarán entrenamientos a alta velocidad, disparos simulados y lanzamientos de bengalas pirotécnicas portátiles (Rocket Hand Held Para Illum).

La Gibraltar Defence Police, encargada de la seguridad en las instalaciones militares del territorio, colaborará en la supervisión de las maniobras, garantizando la seguridad de las fuerzas participantes y de la navegación civil en la zona.

Las autoridades navales han recomendado extremar la precaución en esa área y respetar las señalizaciones temporales durante la duración del ejercicio.

Las maniobras de la Royal Navy han sido objeto de controversia en el pasado. Por ejemplo, en octubre de 2023, una patrullera de la Armada Española fue interceptada por el HMS Cutlass durante un ejercicio militar en estas aguas. El Reino Unido condenó la incursión, calificándola de "acción ejecutiva inaceptable" en sus aguas jurisdiccionales, mientras que España argumentó que el área marítima no estaba incluida en el Tratado de Utrecht.

En varias ocasiones han sido motivo de reiteradas protestas por parte del Gobierno español. A comienzos de marzo, un ejercicio similar ya provocó una queja formal del Ministerio de Asuntos Exteriores español ante el Reino Unido, en la que expresaba su rechazo a estas incursiones que considera una vulneración de su soberanía. Tres semanas después, Londres ignoró el malestar de Madrid y volvió a desplegar sus unidades en la zona.