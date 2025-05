El almirante jefe de la Royal Navy, suspendido e investigado por un affaire con una subordinada

Aguas revueltas en la Royal Navy. El almirante Sir Ben Key, Primer Lord del Mar (First Sea Lord) y Jefe del Estado Mayor de la Marina Real británica, ha sido suspendido por unas acusaciones que apuntan a un supuesto romance con una subordinada, según publia el diario británico The Sun. Como máximo responsable de la Royal Navy, Key era el encargado de tomas las decisiones que afectan a la concurrida base naval británica en Gibraltar.

Key, de 59 años y padre de tres hijos, se enfrenta ahora a una investigación por conducta inadecuada, sostiene The Sun, que sostiene que estas acusaciones de un romance secreto han conmocionado a la Armada. El tabloide destaca que se trata de la primera vez en 500 años que el jefe de la Royal Navy afronta una situación de esta gravedad. The Sun recuerda que la última vez que un almirante se enfrentó a un consejo de guerra fue en 1757, cuando el almirante John Byng fue condenado y ejecutado por un pelotón de fusilamiento por “no hacer todo lo posible” en la batalla contra los franceses. Este mismo medio entiende poco probable que el almirante Key enfrente un consejo de guerra ya que su presunto romance no supone un delito.

Diferentes medios especializados en la Marina Real británica hablaron en un primer momento de la renuncia de Ben Key al cargo por motivos personales. "El almirante ha servido durante 41 años en la Armada y, sin duda, ha cumplido con su deber. El mandato de Key como Primer Lord del Mar desde noviembre de 2021 no ha sido fácil; la Marina Real ha perdido efectivos en los últimos cuatro años prácticamente en todos los sentidos. Sin duda, muchos problemas subyacentes, que se remontan a malas decisiones tomadas hace más de una década, han aflorado durante su mandato", valoraba Navy Lookout, un medio independiente que cubre la actualidad de la Royal Navy.

Así ha sido este viernes 9 de mayo cuando los medios británicos han sacado a la luz las novedades con respecto a la marcha del que era el máximo responsable de la Royal Navy. Key también tuvo otros roles en la Royal Navy, incluyendo el de Comandante de la Flota (Fleet Commander) y Jefe de Operaciones Conjuntas (Chief of Joint Operations).

El vicealmirante Martin Connell, segundo al mando de la Marina, ha tomado el mando temporalmente aunque los medios británicos esperan que el general Gwyn Jenkins asuma el cargo próximamente.