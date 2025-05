Picardo advierte que no cederá a presiones pese a la cercanía de un acuerdo sobre Gibraltar

Gibraltar/El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha dejado claro que el hecho de que las negociaciones sobre la futura relación del Peñón con la Unión Europea estén en su tramo final no significa que el Gobierno vaya a adoptar una actitud más complaciente. “Si alguien piensa que porque estemos a punto de cerrar un acuerdo vamos a ablandarnos, se equivoca. Seguiremos diciendo que no a lo que no podamos aceptar, aunque eso suponga alargar los plazos”, afirmó en una entrevista con GBC News.

Las declaraciones de Picardo se producen tras su viaje esta semana a Madrid, donde se ha reunido con representantes de la Comisión Europea, el Gobierno británico y el Ejecutivo español en el marco de las negociaciones del tratado post-Brexit. En el encuentro participaron, entre otros, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, y el ministro de Estado para Europa del Reino Unido, Stephen Doughty. La cita se ha celebrado a apenas dos semanas de la cumbre entre Londres y Bruselas prevista para el 19 de mayo, en la que ambas partes esperan relanzar sus relaciones tras cinco años de tensiones.

“El hecho de que esté en Madrid no debe interpretarse como otra cosa que la continuidad de nuestro trabajo para lograr el acuerdo adecuado para Gibraltar”, explicó Picardo a la periodista Christine Vasquez. “Esta semana he sentido que estamos tan cerca como en aquel primer viaje a Bruselas bajo el nuevo formato. Pero esto no será real hasta que lo sea. No se acaba hasta que la dama gorda canta... y quizá no debí perder tanto peso”, bromeó el ministro principal.

Picardo recordó que lleva cinco años trabajando intensamente desde la firma del Acuerdo de Nochevieja en 2020, junto con el vice primer ministro, el fiscal general y el equipo técnico desplegado en Londres y Bruselas. Aseguró que el objetivo sigue siendo el mismo: alcanzar el mejor acuerdo posible, uno que perdure en el tiempo y no sea fruto de la prisa. “Podemos cerrar un acuerdo más rápido, sí, pero quizás no sería el correcto para la UE, para el Reino Unido, para España o para nosotros. Hay que trabajar para conseguir el acuerdo correcto, no solo el más rápido”, insistió.

A su juicio, el periodo de negociación ha dado lugar a una “tregua funcional”, un “limbo vivible”, en el que todas las partes han hecho esfuerzos para que la situación actual no sea perjudicial. “Limbo suele entenderse como algo negativo, pero lo cierto es que este periodo ha tenido muchos aspectos positivos”, señaló.

Picardo reiteró que no aceptará ningún contenido que comprometa el futuro del Peñón, ni siquiera en el último minuto de las conversaciones. “Diremos no a lo que no sea bueno para Gibraltar, ya sea cinco minutos antes de la medianoche o después. Y diremos sí a todo lo que lo sea. Pero no permitiremos que la urgencia temporal afecte negativamente a la sustancia, porque este acuerdo tiene que durar décadas, no días”, zanjó.