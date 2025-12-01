Podemos y Alianza Verde exigen al Gobierno de España que actúe frente a los rellenos de Gibraltar

Rellenos sobre el mar para levantar los diques del proyecto Eastside, en la cara este de Gibraltar.

Podemos y Alianza Verde han reclamado al Gobierno de España que actúe para detener los megaproyectos urbanísticos que Gibraltar desarrolla ganando unos 130.000 metros cuadrados al mar en la cara este del Peñón. El conocido como Eastside Project que la promotora TGN Global Foundation, con sede en la colonia británica, ejecuta desde marzo de 2024.

En un comunicado de prensa, la diputada de Podemos Martina Velarde y el coordinador general de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, han exigido este lunes explicaciones al Gobierno de España sobre las actuaciones desarrolladas ante el megaproyecto urbanístico que el grupo vietnamita TNG está ejecutando en la cara este del Peñón de Gibraltar. "El proyecto contempla la construcción de un gran hotel, viviendas aterrazadas, una zona comercial y un puerto deportivo, todo ello enclavado en plena Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, integrada en la Red Natura 2000", señalan.

La actuación -recuerdan- afectará a una superficie de aproximadamente 130.000 metros cuadrados ganados al mar "mediante rellenos de piedras, tierra y hormigón".

Velarde y López de Uralde han subrayado que el Gobierno "no puede permanecer impasible" ante un proyecto que se está llevando a cabo "sobre aguas de soberanía española", tal y como establece el Tratado de Utrecht.

La Fiscalía de Algeciras ya ha interpuesto una denuncia para indagar posibles delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en los rellenos del mar que Gibraltar realizado en la cara este del Peñón, tras la denuncia que recibió por estos hecho en octubre de 2024 de la organización Verdemar Ecologistas en Acción, que asegura que en esa zona, desde hace 30 años, Gibraltar ha ganado unas diez hectáreas al mar.

Podemos y Alianza Verde han reclamado por escrito al Gobierno de España que aclare "si ha llevado a cabo alguna actuación, en España o ante las instituciones europeas, para detener las obras promovidas por la administración gibraltareña y devolver el espacio a su estado inicial", dada su protección ambiental y su valor ecológico, así como "si ha evaluado los daños que el proyecto ya ha provocado y los que podría causar si continúa adelante".