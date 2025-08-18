Alerta en Gibraltar por estafas con criptomonedas

La Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta general a los residentes de Gibraltar en relación con anuncios de negocios con criptomonedas en redes sociales. Según el GFSC, firmas no autorizadas están utilizando plataformas como Facebook para anunciar oportunidades dirigidas directamente a los residentes en Gibraltar.

Estos anuncios prometen a los residentes la posibilidad de ganar dinero a través de sus propias carteras de criptomonedas, asegurando que "no existen riesgos ni costes iniciales". "Los residentes en Gibraltar deben actuar con cautela y considerar la posibilidad de buscar asesoramiento antes de tratar con estas firmas", han subrayado desde la comisión.

El mercado de las criptomonedas gibraltareño es atractivo por su potencial a la hora de hacer crecer el capital invertido adquiriendo tokens -unidades de valor emitidas por una entidad privada en 'blockchain'-. Sin embargo, como ocurrió con la empresa Ready Makers Inc que estafó 95 millones de euros a sus clientes en Gibraltar, pueden darse episodios de engaño y malas prácticas, independientemente de lo mucho que se conozca el funcionamiento.

Tal fue el caso de Globix, una empresa de criptomonedas que "quebró" y "estafó" al anterior ministro principal de la Roca, Peter Caruana, y el actual líder de la oposición y de los socialdemócratas, Keith Azopardi. El famoso bufete de abogados Hassans, conocido por sus estrechos vínculos con la clase política del Peñón, también se vio salpicado por este suceso, ya que, al menos tres de sus socios habrían sido estafados: Anthony Provasoli, Aaron Payas y Justine Picardo, la ex esposa del ministro principal de la colonia.

Cómo protegerse y denunciar actividades no autorizadas o no registradas

La GFSC ha aconsejado "encarecidamente" a los consumidores que solo se relacionen con compañías financieras que estén autorizadas o registradas por la GFSC. Para confirmar el estatus de una empresa, se recomienda consultar el Registro de Entidades Reguladas de la GFSC. Además, estipulan seguir los siguientes pasos en caso de observar irregularidades:

Contacte con el equipo de Aplicación y Supervisión Perimetral de la GFSC en el +350 222 59050 si: