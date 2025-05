Albares: "El tratado sobre Gibraltar todavía no está resuelto, no hay un acuerdo"

Gibraltar/El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha asegurado que el tratado sobre Gibraltar " todavía no está resuelto, no hay acuerdo", unas declaraciones que concuerdan con el mensaje del ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, que este lunes negó tajantemente los rumores que apuntaban a un anuncio inminente de solución para las negociaciones que mantienen la UE y Reino para la situación del Peñón tras el Brexit.

Albares subraya que se necesita "resolver el tema de Gibraltar para tener una relación completa entre la Unión Europea y Reino Unido". Son palabras de una entrevista con BBC Newsnight de la que el canal ha publicado un pequeño extracto en la red social X. Albares ha aseverado que el asunto de Gibraltar "está muy claro que es parte del acuerdo de retirada" de Reino Unido de la UE.

"No está resuelto, todavía no está resuelto, no hay un acuerdo y está muy claro que es parte del acuerdo de retirada. Necesitamos resolver el tema de Gibraltar para tener una relación completa entre la UE y Reino Unido", expresó el ministro español.

Albares expone que "la relación entre el Reino Unido y la UE es una relación integral, una relación global" y no solo una relación de seleccionar y elegir los temas a la carta.

"Hay muchas, muchas cosas que tenemos en juego en Gibraltar, incluyendo que esto significa que si hay una negociación mucho más grande, Gibraltar tendría que estar presente", ha abundado.

Más de un lustro después del llamado Acuerdo de Nochevieja, en el que España, el Reino Unido y la UE dibujaron cómo será el encaje de la colonia británica tras el brexit, las partes siguen trabajando para llegar a un acuerdo definitivo. El pasado 5 de mayo, Albares, durante una comparecencia en el Senado para explicar el plan de Acción Exterior para el periodo 2025-2028, aseguró que se han producido "avances sustantivos" en los últimos meses en las negociaciones sobre Gibraltar, sin concretar cuáles, dado el sigilo con el que se desarrollan las negociaciones.

Días antes, el 30 de abril, el ministro británico de Exteriores, David Lammy, comentó que había abordado con el comisario europeo Maros Sefcovic el "progreso constante hacia un acuerdo sobre Gibraltar".

Albares participa en Londres, junto a los jefes de la diplomacia del Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Italia y la UE, en la reunión del llamado formato Weimar+, en la que está previsto que se estudien nuevas sanciones contra el régimen ruso de Vladimir Putin.