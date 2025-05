Picardo desmiente un rumor que apunta al inminente anuncio de un acuerdo sobre Gibraltar

Gibraltar/El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha desmentido este lunes un rumor que ha volado como la pólvora, en círculos del Peñón, sobre el inminente anuncio el próximo viernes de un acuerdo en las negociaciones que mantienen la Unión Europea, España y Reino Unido para la situación de la Roca tras el Brexit.

Picardo ha compartido en sus redes sociales la captura de imagen del mensaje difundido en el grupo Gibraltar Politics (Política de Gibraltar). "Hmmm... Cosas interesantes PERO nada de esto es verdad", encabeza el ministro gibraltareño en el enunciado de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

El mensaje que desmiente Picardo sostiene lo siguiente: "Por fin, estamos a solo días del gran anuncio. El viernes 16 (de mayo) es supuestamente (según se dice en círculos políticos) el día del tratado", escribe un miembro anónimo en el grupo de política del Peñón.

"Esperemos que lo que cedamos no sea demasiado doloroso de aceptar", continúa esta fuente anónima. "Todavía no estoy 100% convencido de que no vayamos a ceder ni un grano de arena respecto a la presencia de fuerzas de seguridad españolas sobre el terreno en Gibraltar, como repite constantemente el ministro principal".

"Según mi entendimiento de lo que se ha acordado (entre muchas otras cosas) es lo siguiente", vaticina este anónimo: "Entramos tanto en Schengen como en la Unión Aduanera. Ampliación de la terminal aérea que se construirá en el lado español, para todos los que vuelen a Gibraltar en tránsito hacia España. Habrá presencia sobre el terreno en forma de Frontex. La Policía Nacional Española será la mayor parte del cuerpo oficial que gestione los puestos de Frontex en la terminal aérea de Gibraltar y en los puntos de entrada y salida del puerto. El nuevo punto de entrada y salida hacia y desde España para vehículos estará donde actualmente se encuentra la entrada de mercancías comerciales. Los gibraltareños podrán solicitar la residencia en España, sin que eso afecte sus derechos a vivienda, sanidad y escuelas para sus hijos en Gibraltar. Los gibraltareños que sean residentes en España podrán solicitar el subsidio de desempleo español, que es mucho más alto que el que se otorga en Gibraltar", enumera.

"Hay muchos más puntos en el acuerdo y debo recalcar que los puntos que he mencionado provienen de fuentes políticas muy fiables, pero no están 100% verificados", aclara este usuario anónimo. "Ojalá que todos los rumores sean ciertos y este viernes podamos salir de esta incertidumbre para bien o para mal". Picardo asegura que todos estos puntos no se ajustan a la verdad.

Europa Sur ha contactado con fuentes cercanas al Ministerio de Exteriores español, que no tiene constancia de que a día de hoy se haya cerrado ningún acuerdo en referencia a las negociaciones abiertas entre la UE y Reino Unido para la futura situación de Gibraltar.