Albares y su homóloga británica abordarán en Londres el acuerdo sobre Gibraltar y el nuevo impulso a las relaciones con el Reino Unido

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá este lunes, 10 de noviembre, en Londres con su nueva homóloga británica, Yvette Cooper, en el que será el primer encuentro oficial entre ambos desde que la política laborista asumiera la cartera de Exteriores el pasado septiembre. La cita servirá para repasar la relación bilateral y avanzar en cuestiones de interés común, aunque todas las miradas estarán puestas en el acuerdo sobre Gibraltar, pendiente de su revisión jurídica y aprobación definitiva.

Este pacto —que cuenta con el respaldo del Gobierno español— abre la puerta a la desaparición de la Verja y a una mayor integración del Peñón en el espacio europeo de libre circulación, una vez se ultimen los detalles técnicos sobre el control fronterizo y aduanero.

Según han informado fuentes diplomáticas, el encuentro se produce tras la conversación telefónica que ambos mantuvieron hace dos meses y da continuidad al impulso político iniciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer, el pasado mes de junio, cuando firmaron el nuevo marco bilateral estratégico. Este acuerdo pretende reforzar la cooperación entre España y Reino Unido en siete áreas, entre ellas seguridad y defensa, migración, transporte, innovación o acción exterior, e incluye el compromiso de que los ministros de Exteriores se reúnan al menos una vez al año para hacer seguimiento de los progresos.

La reunión permitirá además tratar otros asuntos internacionales de interés común, como las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea, la situación en Ucrania o el conflicto en Gaza, en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas y los desafíos en materia de seguridad global.

Yvette Cooper, una laborista con perfil pragmático

Yvette Cooper (Inverness, Escocia, 1969) es una de las figuras más veteranas y experimentadas del Partido Laborista. Diputada desde 1997, ha ocupado cargos de relevancia en los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, entre ellos los de secretaria de Estado de Trabajo y Pensiones (2009-2010) y jefa secretaria del Tesoro (2008-2009). Tras la victoria laborista de 2024, Cooper fue nombrada Secretaria del Interior, donde centró su gestión en políticas de inmigración y seguridad fronteriza.

En septiembre de 2025 asumió el liderazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo, sucediendo a David Lammy. Considerada una política moderada y pragmática, Cooper llega al cargo con el reto de redefinir la relación del Reino Unido con la UE tras el Brexit y reforzar el papel internacional de Londres en un contexto global cada vez más incierto.