El aeropuerto de Gibraltar recupera la normalidad tras una jornada de vuelos desviados a Málaga por la borrasca Emilia

El aeropuerto de Gibraltar ha recuperado este domingo la normalidad operativa después de una jornada del sábado marcada por las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Emilia, que obligaron a desviar varios vuelos con destino y origen en el Peñón hacia el aeropuerto de Málaga.

Durante el episodio de mal tiempo, ninguna aeronave pudo aterrizar en Gibraltar, según informó la cadena pública GBC. Las condiciones meteorológicas adversas, especialmente el viento intenso, impidieron las maniobras de aproximación, una situación habitual cuando el levante sopla con fuerza en la zona. De hecho, el pasado viernes un Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) pudo aterrizar al tercer intento debido a los vientos rotores que ya afectaban a la zona.

Entre los vuelos afectados se encontraron los enlaces con el Reino Unido. Tanto el EasyJet procedente de Londres Gatwick como el de British Airways desde Londres Heathrow tuvieron que ser desviados a Málaga. Además, el vuelo de salida de EasyJet con destino a Gatwick fue finalmente cancelado, después de que inicialmente se anunciara también su desvío.

La aerolínea facilitó autobuses para trasladar a los pasajeros hasta Málaga, donde pudieron buscar alternativas para continuar su viaje. Asimismo, los vuelos de EasyJet previstos en la tarde del sábado entre Gibraltar y Manchester, tanto de llegada como de salida, también fueron desviados al aeropuerto malagueño, activándose de nuevo el transporte por carretera para los viajeros afectados.

Con la mejora progresiva de las condiciones meteorológicas durante la madrugada y la mañana del domingo, el aeródromo gibraltareño ha podido retomar su actividad habitual, poniendo fin a una jornada complicada para pasajeros y compañías aéreas en pleno temporal de la borrasca Emilia.