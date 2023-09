Vox acusa a la Junta de reconocer la soberanía de Gibraltar sobre aguas españolas

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha acusado este miércoles en rueda de prensa al Gobierno andaluz de actuar de "tontos útiles" del ministro principal en funciones llanito, Fabian Picardo, por reconocer de "manera explícita" la soberanía de Gibraltar sobre aguas españolas en la página web de la Junta.

Gavira mostró un mapa de la web de la Junta de Andalucía en la que, según ha dicho, se señalan las aguas del Estrecho en las que los pescadores españoles no pueden faenar "pese a que son españolas", por lo que culpó al Gobierno andaluz de hacerle el "caldo gordo" a Gibraltar.

El parlamentario de Vox señaló que pese a la "propaganda" de la Junta de Andalucía, el sector pesquero andaluz "tiene problemas" y lo más reciente es el "hostigamiento", en referencia a los pesqueros de La Línea, que están sufriendo estos trabajadores en las aguas del Estrecho por parte de la policía gibraltareña "porque conocen la debilidad del Gobierno de España".

Gavira también culpó al Ejecutivo andaluz de "no ser capaz de defender lo nuestro", y en vez de hacerlo le dicen a los pescadores "que no se puede pescar" en aguas españolas, según se recoge en un mapa. Por ello, pidió a Moreno Bonilla que "conozca lo que hay" en este asunto porque si no "desde el Gobierno se estará actuando como tontos útiles de Picardo", "incapaz" de defender a los pescadores de La Línea.

Desde el sector pesquero se exigió la semana pasada a los gobiernos de España y la colonia que se sentaran a establecer los límites de las aguas en las que pueden faenar los barcos nacionales, ante los repetidos incidentes que se están produciendo en esa zona.