Picardo ahoga los sinsabores del Brexit sobre la cinta de correr mientras lee Europa Sur

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se ha desahogado en la red social X (antes Twitter) sobre los sinsabores que deja la alambicada negociación del Brexit aplicado al Peñón.

Uno de los aspectos que más controversia ha generado en las últimas semanas ha sido la presencia de la Policía Nacional en la colonia para efectuar los controles de entrada en el área Schengen, en caso de alcanzarse un acuerdo.

Picardo había rechazado días atrás la presencia de policías españoles con un tajante "no habrá botas españolas" en suelo británico frente al criterio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha ratificado esta semana esta cuestión como irrenunciable. "Schengen sólo funciona de una manera", dijo Albares, en referencia a que la entidad europea habilitada para dichos controles de entrada es el Cuerpo Nacional de Policía.

Sobre la cinta de correr del gimnasio, Picardo publica dos noticias de Europa Sur de la reciente visita de Albares al Campo de Gibraltar que recogen la postura de España y que acompaña con el siguiente mensaje: "En serio, estoy de vuelta en la cinta de correr. Saco el tiempo. Si crees que no tienes tiempo y tienes demasiados problemas, ¡piensa en mi agenda, mi horario y mis problemas! Puedes sacar tiempo. Y créanme, por contradictorio que parezca, encontrar tiempo para entrenar me ayuda a administrar mi tiempo para todo lo demás y me ayuda a encontrar soluciones a problemas aparentemente intratables, además de darme la fuerza para seguir defendiéndome donde tengo que hacerlo".

I am seriously back on the treadmill. I make the time. If you think you don't have time and you have too many problems, think of my diary and timetable and my problems 🤣! You CAN make the time. And believe me, counterintuitive as it may seem, finding time to train helps me… pic.twitter.com/7C2Bcoh0fP