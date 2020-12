Gibraltar, frente al coronavirus: toque de queda de 22:00 a 6:00 y cierre del comercio no esencial

El Gobierno de Gibraltar ha reaccionado este domingo al aumento elevado de casos de coronavirus que ha experimentado, sobre todo, en los últimos cuatro días y ha decidido endurecer las restricciones durante al menos 14 días para intentar contener el avance de la enfermedad.

Según ha anunciado el ministro principal, Fabián Picardo, se establece un toque de queda de 22:00 a 6:00. Es la primera vez que las autoridades civiles lo imponen en el Peñón. Solo podrán salir a la calle en ese periodo de tiempo los que están trabajando, los repartidores de comida a domicilio, los que tengan que pasear al perro y las personas que requieran de atención médica y sus acompañantes.

No habrá restricciones legales a la circulación durante el día, pero se recomienda encarecidamente no salir de casa a menos que sea para sacar a los niños, hacer ejercicio, pasear a una mascota o por alguna otra de las razones excepcionales previstas.

Habrá una excepción en Nochevieja: no habrá toque de queda. "Esta excepción se hace teniendo en cuenta a los que viven solos, y que el confinamiento durante este tiempo difícil supondría una complicación adicional. El consejo de que no se fomente la mezcla de hogares sigue en pie", ha explicado el jefe del Gobierno gibraltareño.

Por ley, el número de personas que pueden reunirse se reducirá a 12.

Además, todos los establecimientos de venta al por menor no esenciales estarán obligados por ley a cerrar al público a partir de este lunes. Se permitirán las operaciones de entrega y recogida para que pueda continuar el comercio online o telefónico.

El plazo de devolución y reembolso de los productos comprados a partir del 1 de noviembre se ampliará por ley para este año hasta el 14 de febrero. "Obviamente, ya que estamos cerrando negocios, introduciremos pagos estilo BEAT para el período de cierre. En los próximos días daremos más detalles de cómo reclamar, las cantidades a pagar, etc. También les pediremos a los arrendadores que vuelvan a cooperar con nosotros en lo que respecta a los alquileres de los negocios que se cierren", ha dicho Picardo.

A los repartidores se les harán pruebas cada dos semanas para que asegurarse de que no estén realizando su servicio con Covid.

Todas las tiendas de primera necesidad, en particular panaderías, tiendas de comestibles y supermercados, deben cerrar por ley a las 9 de la noche, salvo las farmacias de guardia, para que haya tiempo suficiente para que los compradores estén en casa a tiempo para el toque de queda.

Todas las peluquerías y salones de belleza también tendrán que cerrar completamente por ley a partir de este lunes.

Las farmacias y los farmacéuticos, las gasolineras, los operadores de suministro de combustible, los ópticos, los dentistas, los agentes inmobiliarios y los concesionarios de automóviles pueden permanecer abiertos, siempre que se cumplan las estrictas normas de salud pública.

"Nuestro enérgico consejo ahora, después de Navidad, para tratar de restringir las posibilidades de que el virus pase entre los parientes, es que los hogares no deben juntarse en absoluto. Sin embargo, entendemos que esta puede ser una época del año difícil para los que viven solos y si es absolutamente necesario, nuestro fuerte consejo en este sentido es que un máximo de sólo dos hogares deben mezclarse. Pero nuestra recomendación es que no se junten en absoluto", insiste Picardo.

"Sabemos que esto es difícil, especialmente en esta época del año. Todos queremos la compañía, la comodidad y el compañerismo de nuestros seres queridos en esta época. Pero también queremos proteger a nuestros seres queridos en esta época. Y es por eso que estas restricciones son relevantes. Espero que estas restricciones sean de corta duración y que todos podamos recuperar el tiempo perdido con nuestros seres queridos en los próximos meses", continúa.

Residencias de mayores

"Con el fin de proteger a nuestros residentes mayores que viven en los pisos construidos a propósito por el gobierno, vamos a endurecer las restricciones a las visitas a estos pisos y estas serán impuestas por el Departamento de Vivienda como propietario", ha anunciado Picardo.

Los visitantes necesitarán una prueba de Covid negativa en las instalaciones de test móvil antes de entrar, válida sólo por 24 horas. Se permitirá un máximo de 2 personas por visita y sólo una visita por piso al día.

Para la población general de más de 70 años, no se establece un confinamiento legal. "Pero si tienen más de 70 años, les imploro que se comporten como si estuvieran confinados. Los queremos mucho. Nuestra nación está construida sobre su esfuerzo. Confinarlos sería la ruta más segura a seguir. Pero por respeto a su sentido de la responsabilidad, no lo hacemos con carácter legislativo. Así que, por favor, actúen de forma totalmente responsable. No se pongan en riesgo por una celebración. Quédese en casa y lejos de sus parientes más jóvenes si puede. La vacuna está a la vuelta de la esquina. Ya casi estamos allí", ha rogado el ministro principal.

"No buscamos restringir las libertades civiles de ninguna manera con estas medidas. Estamos tratando de salvar vidas y de salvar a la GHA, incluyendo los ERS [Servicios Residenciales para Mayores], y también a la Agencia de Servicios Sociales de ser sobrepasados. Además, estamos tratando de asegurar que todos nuestros servicios esenciales puedan seguir cumpliendo sus funciones. Nuestros servicios de primera línea pueden colapsar si vemos a muchas más personas positivas o en autoaislamiento", ha explicado.

Picardo realizará otra declaración el jueves 7 de enero de 2021 o antes para determinar si hay que modificar las restricciones después del 10 de enero. "En la primera semana de enero prevemos la llegada de la vacuna de Pfizer a Gibraltar. Y es importante que entendamos que ahora estamos en una carrera. Necesitamos la vacuna para empezar a contrarrestar el riesgo al que nos enfrentamos por la pérdida de nuestro personal de primera línea, el riesgo para nuestros ciudadanos mayores y el riesgo para los más vulnerables de nuestra sociedad. Intentaremos recibir los antes posible tantas dosis como sea posible. Pero lo haremos con una perspectiva de completa solidaridad", ha subrayado.

"Después de todo, el mundo entero necesita tener la inmunidad que esta vacuna trae para que podamos finalmente seguir viviendo aunque con este virus entre bastidores. Las noticias positivas que se esperan esta semana sobre la vacuna de Astra Zeneca Oxford también ayudarán en ese sentido. Esa vacuna es más fácil de transportar y esperamos que esté disponible de manera aún más amplia. Esos serán los verdaderos acontecimientos que cambiarán el panorama en este maratón", ha apostillado Picardo.

"Este año, con las negociaciones del Brexit todavía en curso, y el reloj que sigue corriendo en relación con Gibraltar, no estaría aquí haciendo una declaración sobre este asunto si no fuera absolutamente esencial. Así que por favor entiendan la seriedad de la situación. Por favor, entiendan que no se trata sólo de los números en el hospital sino también de las cifras en autoaislamiento. Por favor, entienda que todos nuestros servicios de primera línea están bajo una gran presión en este momento. Estamos tan cerca del programa de vacunación que sería una rendición abyecta ceder ahora, con la línea de meta a la vista. Y los gibraltareños nunca se rinden", ha concluido.