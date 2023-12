La Fiscalía de Gibraltar paraliza la orden detención del pescador Jonathan Sánchez

La Fiscalía de Gibraltar ha solicitado a la Policía Real del Peñón que no ejecute, por el momento, la orden de detención dictada este viernes por la Corte de Magistrados contra el pescador linense Jonathan Sánchez hasta que no se resuelvan una serie de dudas en el procedimiento. Sánchez no se ha presentado al juicio al que había sido citado en la colonia, acusado de vulnerar las leyes gibraltareñas de pesca.

A través de un lacónico y alambicado comunicado ofrecido por el servicio de prensa del Gobierno de Gibraltar, el director del Ministerio Fiscal de Gibraltar ha comunicado en la tarde de este viernes su decisión, adoptada apenas unas horas después de que el tribunal hubiera emitido la orden de detención sobre Sánchez. Para más confusión, la Corte se había corregido a sí misma, ya que por la mañana había acordado aplazar el juicio.

El fiscal pide al comisario que "no se proceda a la ejecución de la orden de detención hasta que el Tribunal tenga ante sí todos los hechos y asuntos, incluidas las cuestiones de procedimiento"

Bajo el título "Declaración del director del Ministerio Fiscal acerca del caso de unpescador español", el servicio de prensa del Gobierno de la colonia, informó literalmente en español de esta forma:

"El director del Ministerio Fiscal (Director of Public Prosecutions, DPP) está preocupado por el proceso seguido, bajo su dirección, esta mañana en la obtención de la orden de detención, con posibilidad de fianza, en el caso del pescador español, Jonathan Sánchez.

El DPP ha ordenado que la Corona presente una solicitud para que el asunto se vuelva a presentar ante la Corte de Magistrados para garantizar, con la notificación al acusado que sea posible en las circunstancias, que el proceso seguido resista el riguroso escrutinio aplicable en todos los aspectos del Sistema de Justicia Penal en Gibraltar.

El DPP ha puesto este hecho en conocimiento del comisario de Policía para garantizar que no se proceda a la ejecución de la orden de detención hasta que el Tribunal tenga ante sí todos los hechos y asuntos, incluidas las cuestiones de procedimiento, y determine cómo debe avanzar el asunto".