Exteriores destaca "transparencia absoluta" de la Comisión Europea con España sobre Gibraltar

La Comisión Europea es totalmente transparente y cuenta con la opinión de España en la negociación que está desarrollando con el Reino Unido sobre la futura relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit. Así lo ha puesto de relieve el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras mantener un encuentro con el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic, responsable del equipo negociador europeo que cerrará el acuerdo sobre el Peñón.

Albares aprovechó su presencia este lunes en Bruselas, para asistir al Consejo de Exteriores de la Unión Europea, para reunirse con Sefcovic, responsable también de las negociaciones que se desarrollan paralelamente con el Reino Unido sobre el protocolo sobre Irlanda del Norte, que el Reino Unido quiere modificar.

En un encuentro posterior con la prensa española, el ministro aseguró que se trató de una "puesta al día, con intercambio de información" sobre cómo van las negociaciones sobre Gibraltar, de cara al encuentro que el ministro español mantendrá el próximo miércoles en Madrid con su homóloga británica, Liz Truss.

"Siempre es bueno reunirse con el ministro José Manuel Albares para hablar de nuestra agenda conjunta, especialmente en el contexto de las negociaciones UE-Reino Unido sobre Gibraltar. Excelente cooperación entre la Comisión Europea y España", destacó, por su parte, Sefcovic en su cuenta oficial en Twitter.

Gibraltar no está incluido en el acuerdo comercial que Londres y Bruselas lograron a finales de 2020, por lo que se necesita un convenio separado. España y el Reino Unido ya alcanzaron en la Nochevieja de 2020 un principio de acuerdo, pero está pendiente del tratado que puedan conseguir la Comisión Europea y el Gobierno británico, que ya han celebrado varias rondas de negociaciones.

Desde que comenzó esta ronda negociadora, España y Bruselas intercambian información "muy estrecha sobre el avance" de la misma, señaló el ministro español, que rehusó desvelar el contenido de su reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea para las Relaciones Institucionales. "No tengo ninguna queja de la Comisión Europea, todo lo contrario. Cada consejo al que he asistido en Bruselas he aprovechado para reunirme con Maros Sefcovic, su transparencia es absoluta", remarcó Albares.

Añadió que esa es la misma impresión que le han trasladado los miembros del equipo negociador español con respecto al equipo negociador de la CE sobre Gibraltar, con quien mantiene una relación "totalmente transparente", "permanente" y, por tanto, "en absoluto de desconfianza, en absoluto". "Más bien, al contrario, lo que constato cada vez que vengo aquí es que están a la escucha de lo que quiere España", aseguró.

En cuanto a eventuales plazos, el jefe de la diplomacia española manifestó que "no hay fechas límite para alcanzar un acuerdo", pero tampoco se pueden alargar "eternamente". El pasado 1 de diciembre, Albares había trasladado a su homóloga del Reino Unido que era "bueno" trabajar con el 31 de diciembre como fecha para cerrar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Londres sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit.

Las negociaciones sobre Gibraltar, "como ocurre con todas las negociaciones que tienen que ver con el Brexit, son largas porque son complejas, tienen muchos factores, hay muchos elementos" y "no hay una fecha limite, pero evidentemente no podemos estar negociando eternamente", indicó el ministro.

Albares y Truss coincidieron a principios de este mes en Riga, en la cumbre ministerial de la OTAN, y entonces el ministro español le recordó a su homóloga británica que en ese pacto "España tiene la última palabra". Fue entonces cuando se anunció la visita de la ministra británica de Exteriores a Madrid este 15 de diciembre para seguir trabajando en las cuestiones relacionadas con el Peñón.

Las negociaciones sobre Gibraltar van "bien" y hay ya aspectos que empiezan a concretarse, señalaron fuentes diplomáticas.