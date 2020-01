El Gobierno de Gibraltar asegura que sus leyes de control del tabaco "se encuentran entre las más duras del mundo", mientras que "irónicamente, en España las normativas sobre el comercio ilícito de tabaco se han suavizado en los últimos años". Así responde el Ejecutivo yanito a las declaraciones hechas por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, Jesús Núñez, en una entrevista en Europa Sur, en la que afirmaba que "sería deseable mucha más colaboración de Gibraltar en materia de contrabando de tabaco".

"No he leído ni una sola noticia en medios gibraltareños de que se haya detenido a alguien por ese hecho o abortado una operación en el momento en que se estaban cargando las cajas de tabaco en una embarcación", apuntaba el coronel Núñez tras criticar la falta de actuación en las costas de la colonia. También señalaba que el diferencial de precio del tabaco era el factor clave en el contrabando.

A estas declaraciones ha contestado Gibraltar a través de un comunicado asegurando que "son objetivamente incorrectas y totalmente injustas". Desde el Peñón se asegura que "de forma voluntaria y sin tener la obligación de hacerlo" ya se está aplicando el memorando sobre tabaco acordado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ese memorando reduce la diferencia de precio entre el producto a ambos lados de la frontera: el 30 de junio de 2020, el diferencial del precio medio minorista de cigarrillos, puros, picadura fina de tabaco y otros productos similares no deberá superar el 32% del último precio español.

Además, añade el Ejecutivo yanito, el Servicio de Aduanas [de Gibraltar] "lleva a cabo más acciones, detenciones y operaciones en Gibraltar contra aquellos que quieren eludir las estrictas normativas en materia de comercio de tabaco que rigen en Gibraltar de las que se realizan en España". El coronel hacía referencia en la entrevista al plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar: en el último año y medio Policía Nacional y Guardia Civil se han incautado de 1.083.418 cajetillas de tabaco de contrabando.

El ministro principal del Gobierno de Gibraltar, Fabián Picardo, se declara en el citado comunicado "satisfecho de ver que Jesús Núñez refleja la realidad de la excelente cooperación que existe entre las fuerzas policiales de Gibraltar y España. No obstante, me decepciona profundamente que Núñez no haya comprendido la realidad del trabajo realizado en Gibraltar, principalmente, pero no de manera exclusiva, por nuestros brillantes agentes del Servicio de Aduanas para detener a los contrabandistas de tabaco españoles. Ha hecho caso omiso de la excelente labor efectuada por nuestros agentes del Servicio de Aduanas".

"A Gibraltar le gustaría que España endureciese sus normativas y sanciones en materia de lucha contra el contrabando en lugar de suavizarlas para ayudar a Gibraltar a atajar los intentos de hacer contrabando con tabaco llevados a cabo por ciudadanos españoles", señala Picardo.

"Tan solo la semana pasada, una operación antitabaco realizada por agentes del Servicio de Aduanas en Gibraltar conllevó que un agente fuese herido en el desempeño de sus funciones, algo que constituye un motivo de gran preocupación para el Gobierno y la razón por la cual seguiremos invirtiendo en el equipamiento que ponemos a disposición de los agentes del Servicio de Aduanas para permitirles llevar a cabo su excelente trabajo de la manera más segura posible”, añade.