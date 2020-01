Núñez destaca que España sigue considerando a Gibraltar como un paraíso fiscal y subraya el trabajo de Marruecos para frenar llegada de pateras.

-La inmigración por vía marítima en el Estrecho se redujo un 54% en 2019 respecto al año anterior.

-Se han hecho muy bien los deberes y hay un mando único de coordinación que lo está llevando un general de la Guardia Civil. En 2018 nos encontramos con una eclosión, con casi 17.000 inmigrantes llegados a los 110 kilómetros de costa del Campo de Gibraltar. Se hicieron cosas que llevábamos tiempo pidiendo, como el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), que fue el primer sitio que visitó el ministro nada más tomar posesión. No era de recibo que los ayuntamientos tuvieran que habilitar polideportivos y otras instalaciones sin condiciones adecuadas.

-Usted también subraya a menudo la importante colaboración con Marruecos.

-Es muy importante. Contamos con patrullas mixtas uniformadas, formadas por guardias civiles y gendarmes, tanto en la zona marroquí como en España. En la Comandancia contamos con un oficial marroquí que tiene su propio despacho.

-En materia de inmigración se ven claramente los frutos de esa colaboración. ¿Podría hacer algo más Marruecos contra el tráfico de hachís? No deja de ser el país productor.

-Es cierto que en el valle de Ketama hay una producción importantísima de hachís, pero también hay que tener en cuenta el factor socio-cultural de un país en el que el consumo de marihuana está muy extendido. Pasa como la hoja de coca en muchos países de Sudamérica. Es un tema en el que no puedo entrar, pero existe colaboración en este ámbito. Ayer mismo (por el miércoles pasado, día 8 de enero) se produjo un seguimiento conjunto de algunas embarcaciones que no llegaron a entrar en nuestras aguas. Todos los años hay reuniones de coordinación entre ambos países y los resultados saltan a la vista.

-¿Alguna receta para combatir el contrabando de tabaco?

-La receta es seguir con el Plan Especial de Seguridad del Canpo de Gibraltar, sin bajar los niveles de presión policial ni los recursos, que si se pueden potenciar, mejor. En realidad, ese plan debería llamarse ya Plan de Seguridad Sur porque se ha diversificado a Huelva, Málaga, Granada y hasta Almería. Se ha acabado con la impunidad de alijar el tabaco o el hachís en casas situadas a 50 metros de la playa. Ese apoyo con el contaban los delincuentes ya no existe. Cuando el animal se aleja de su madriguera, es más fácil cazarle.

-¿Qué papel juega Gibraltar en este contexto?

-En la medida en que se mantenga un diferencial de precios grande entre el tabaco que se vende en la colonia y el que se vende en España, existirá contrabando.

-Los memorandos de entendimiento firmados con Reino Unido ante el Brexit marcan que esa diferencia no debe ser superior al 32%.

-Esperemos que haya aplicación de ese acuerdo. Si no existiera esa diferencia, desaparecerían muchos de los problemas existentes con Gibraltar. Las colas, las retenciones... Ha habido años en que Gibraltar, cion una población de unas 35.000 personas, ha comprado 80 millones de cajetillas. ¿Dónde va ese tabaco? Gran parte sale de contrabando y es un dinero que España deja de ingresar en impuestos.

-¿Es buen vecino Gibraltar?

-Eh... ¿Qué entendemos por buen vecino?

-Pues uno que se hace responsable de los problemas comunes y abre su puerta cuando se le pide ayuda.

-Hay una magnífica relación con la Policía de Gibraltar. Hay unos oficiales de enlace y hemos hecho a lo largo de 2019 varias operaciones conjuntas, tanto contra el narcotráfico como contra el blanqueo de capitales.

"No he leído ni una sola noticia en medios gibraltareños de que se haya detenido a alguien por ese hecho o abortado una operación en el momento en que se estaban cargando las cajas de tabaco en una embarcación. Creo que soy claro"

-¿También contra el contrabando?

-No, y me encantaría. La venta de tabaco no es contrabando para Gibraltar, aunque sí para España.

-¿Gibraltar permite que el tabaco salga de forma ilegal de su territorio?

-Oficialmente, ellos venden tabaco, pero no entran en cómo sale luego de su territorio. Hay una realidad: las embarcaciones que están alijando a poniente o levante en La Línea están saliendo de la costa del Peñón.

-Y salen impunemente de allí.

-Hasta ahora, no he leído ni una sola noticia en medios gibraltareños de que se haya detenido a alguien por ese hecho o abortado una operación en el momento en que se estaban cargando las cajas de tabaco en una embarcación. Creo que soy claro. Sería deseable tener mucha más colaboración de Gibraltar en materia de contrabando de tabaco.

-¿Usted sería partidario del cierre de la Verja?

-No, no. No creo que haya nadie partidario de esa medida.

-Hay responsables políticos que apuestan por ello.

-Lo que hay que hacer es que quien está al otro lado de la Verja cumpla con la legislación del país vecino del cual saca todos sus beneficios. No puedes tener todos los privilegios de un régimen fiscal determinado y no colaborar.

"Es necesario, por ejemplo, que haya un censo de las personas que trabajan y cobran un salario al otro lado de la Verja, españoles y extranjeros residentes en España para que tributen en España"

-¿El Brexit puede hacer que Gibraltar modifique su actitud a este respecto?

-Esa es una pregunta de muy alto calado. Creo que el Brexit es una oportunidad para que España ponga las cosas en su sitio. Es importante.

-¿Qué es poner las cosas en su sitio?

-Gibraltar figura en la lista de paraísos fiscales española y tiene que haber una mayor transparencia en este ámbito. Es necesario, por ejemplo, que haya un censo de las personas que trabajan y cobran un salario al otro lado de la Verja, españoles y extranjeros residentes en España para que tributen en España. Eso es lógico. Llevamos siglo y medio de trabajadores transfronterizos y todavía no sabemos con exactitud quiénes son porque apenas hay cincuenta que han presentado sus contratos de trabajo.

-El Gobierno de Gibraltar dice que hay unos 12.000 transfronterizos.

-De los cuales, dicen, que hay 9.000 españoles. Y luego hay una parte importante de la población gibraltareña que no vive en Gibraltar, sino en España porque allí no hay suficientes viviendas, y que debería pagar sus impuestos en nuestro país. Si todos sus vehículos estuvieran en el Peñón no podrían moverse. Esas personas estarán censadas en Gibraltar, pero viven en España y circulan con sus vehículos por España, por lo que deberían pagar sus impuestos a este lado, en nuestros ayuntamientos, a nuestro Estado. En La Línea hay una frase muy buena que dice que los gibraltareños quieren siempre la tostada untada por los dos lados.