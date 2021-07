España y Reino Unido han renovado este miércoles los acuerdos bilaterales relativos a Gibraltar sobre Cooperación Policial y Aduanera, Cooperación en Materia Medioambiental y sobre Tabaco y Otros Productos, que caducaron el pasado 31 de diciembre, tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

Los memorandos renovados establecen el modo en el que España y Gibraltar se relacionan, fundamentalmente a través de comités especializados conjuntos. Estos documentos emanan del Protocolo sobre la salida de Gibraltar de la Unión Europea.

El único memorando que no se ha renovado es el de Ciudadanía, que no había caducado y que recoge que "todos los beneficios sociales se extenderán a los trabajadores de ambos lados, según los acuerdos actuales y futuros, en pleno respeto del principio de no discriminación”.

La renovación se ha oficializado con la visita a Londres del nuevo ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se ha reunido este miércoles en Londres con su homólogo británico, Dominic Raab, quien le ha agradecido el gesto de haberse desplazado al Reino Unido en su primer viaje como titular de la cartera.

El asunto del Peñón es uno de los ejes de la visita de Albares a Londres, después de que la Unión Europea presentase este martes un mandato para negociar la futura relación comunitaria con Gibraltar, que fue rechazado de inmediato por el propio Raab. Antes de viajar, Albares declaró en Madrid que su visita es "fundamental" por la importancia de las relaciones bilaterales y la aprobación del mandato negociador sobre Gibraltar.

El ministro ha explicado que el viaje al Reino Unido estaba ya en la agenda de la anterior ministra, Arancha González Laya, y que ha decidido mantenerlo como su primer viaje porque le parece "muy importante" reunirse con el ministro británico debido a la intensa relación bilateral con el Reino Unido.

La Comisión Europea aprobó el martes el mandato negociador sobre la futura relación con Gibraltar, un marco de negociación que según el ministro británico "busca socavar la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar" y, por ello, "no puede formar la base de las negociaciones".

Por contra, España ha acogido de forma favorable la propuesta de la Comisión Europea, que deberá ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea (UE). Para el Gobierno español, la visita de Albares a Londres es una buena ocasión para abordar la aplicación del Acuerdo Comercial y de Cooperación y del Acuerdo de Retirada, así como la negociación entre el Gobierno británico y la Comisión Europea sobre Gibraltar

En un mensaje en Twitter, Raab ha dado "muchas gracias" (en español) a Albares por "conceder al Reino Unido el honor" de su primera visita al extranjero como ministro de Exteriores. Según Raab, en su encuentro en el palacete de Lancaster House ambos abordaron "las formas de profundizar la relación bilateral" y del mismo modo "renovaron los memorandos de entendimiento para la cooperación continuada entre el Reino Unido, España y Gibraltar".