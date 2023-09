Detenido en Gibraltar el juez Pitto investigado por mostrar los genitales

La Royal Gibraltar Police ha detenido al magistrado forense de Gibraltar, Charles Pitto, de 62 años, por haber cometido un supuesto delito de exhibicionismo al exponer sus genitales en público, según ha publicado la radiotelevisión pública gibraltareña (GBC).

La Policía se ha limitado a confirmar que un hombre de 62 años ha sido detenido y se encuentra en libertad bajo fianza hasta el próximo mes. El arresto se produjo el martes por la mañana y el presunto incidente tuvo lugar el jueves pasado.

El presidente del Tribunal Supremo, Anthony Dudley, ha emitido la siguiente declaración: "El Sr. Charles Pitto, juez de instrucción y forense, es objeto de una investigación policial sobre acusaciones formuladas en su contra. En ese sentido, sería inapropiado hacer más comentarios mientras la investigación esté activa".

Dudley confirma que, mientras tanto, Pitto "no desempeñará ninguna de las funciones de los distintos cargos judiciales que ocupa". "He solicitado a la Comisión del Servicio Judicial que inicie un proceso disciplinario", afirma el presidente del Supremo, que declara que "las operaciones diarias de los tribunales de magistrados y forenses no se verán afectadas".

El pasado martes se desataron las especulaciones sobre el arresto fueron tras la abrupta interrupción de una investigación forense en el séptimo día de una audiencia de nueve días. El jurado fue destituido porque el magistrado forense Pitto “no podía continuar”.

Charles Pitto, magistrado estipendiario, ha juzgado algunos de los casos más mediáticos de los últimos años en Gibraltar, como el de los hermanos Benjamin, Solomon e Isaac Marrache, acusados de haber cometido un fraude multimillonario, o el de la muerte del linense Alfredo Morodo, que falleció el 1 de octubre de 2019 tras colisionar en una persecución por el mar con una embarcación del servicio de Aduanas de Gibraltar. También se ocupó del crimen de Boschetti´s steps, que conmocionó Gibraltar el 30 de marzo de 2015, entre otros.