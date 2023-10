Cleverly afirma que el tratado de Gibraltar está "avanzado" para cuando pasen las elecciones del 12 de octubre

El ministro de Exteriores británico, James Cleverly, afirma que Gibraltar mantendrá el apoyo del Gobierno conservador de Rishi Sunak en las negociaciones con la Comisión Europea (CE) sea cual sea el resultado de las elecciones generales que se celebrarán en el Peñón el 12 de octubre y el signo del partido que acabe gobernando en España.

Cleverly ofreció un discurso en la tradicional recepción de Gibraltar de la Conferencia del Partido Conservador en Mánchester en la que el viceministro principal, Joseph García ejerció de anfitrión.

Reino Unido sólo firmará un tratado para regular las relaciones post-Brexit de Gibraltar con la Unión Europea (UE) si respeta las “decisiones y elecciones” del pueblo gibraltareño y su deseo de seguir siendo británico, insistió el responsable de la diplomacia británica, quien renovó su compromiso con que Gibraltar “siempre tendrá el apoyo de un gobierno conservador cuando elija su propio destino”.

Cleverly, que visitó Gibraltar recientemente con motivo del Día Nacional en un viaje privado con su familia, dijo que encontró a los gibraltareños "vibrantes". Sobre el tratado explicó que redundaría en “intereses sociales y económicos” de las comunidades de ambos lados de la Verja y que la negociación había “avanzado”, pero recordó que se encuentra suspendida debido a la incertidumbre política en España tras las elecciones generales de julio y la próxima votación del 12 de octubre en Gibraltar.

"No me corresponde a mí, como secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, comentar o predecir el resultado de las negociaciones gubernamentales españolas, del mismo modo que no es mi trabajo discutir o predecir las próximas elecciones de Gibraltar", dijo. "Pero les haría saber, y le haría saber a la buena gente de Gibraltar, que sea cual sea la combinación que tengamos a ambos lados de la frontera, siempre actuaremos teniendo en cuenta los intereses de los gibraltareños", recalcó. “Sí, por supuesto, queremos llegar a un acuerdo", pero "sólo firmaremos un acuerdo que funcione y funcione para el pueblo gibraltareño, que respete sus decisiones, respete sus elecciones, respete su deseo de seguir siendo parte de la familia británica".

"Esas negociaciones han tardado más de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría. Puedes regalar cosas muy fácilmente, pero esto no es lo que me propuse hacer en este trabajo. Entré en este trabajo para hacer las cosas correctas, a veces las más difíciles, porque es importante que hagamos eso”, dijo.

Cleverly recordó el referéndum llevado a cabo en el momento en el que se planteó la soberanía conjunta y dijo que no se le ocurría una "respuesta más clara o más inequívoca" que el mensaje enviado por los gibraltareños aquel día. "Defenderemos esa decisión porque creemos en la autodeterminación y siempre lo haremos”, concluyó.

El viceministro principal en funciones agradeció a los conservadores su “solidaridad y apoyo” y dijo a los invitados que las dos partes están “muy cerca de un acuerdo”, por lo que Gibraltar esperaba reanudar las conversaciones en breve. "Nuestro objetivo sigue siendo asegurar un acuerdo entre el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar que no renuncie ni un ápice de nuestra soberanía británica", dijo, aunque añadió que su “tarea sombría” había sido prepararse para el “peor de los casos”, la falta de acuerdo, si España “se vuelve difícil” y presiona en sus aspiraciones de soberanía.