El ministro de Exteriores británico, de vacaciones en Gibraltar con un lobista conservador

El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, James Cleverly, realizó un viaje familiar privado a Gibraltar junto al ex lobista del Gobierno llanito Ahzaz Chowdhury, durante el que mantuvo una reunión con el ministro principal, Fabián Picardo, en la que estuvo presente el gobernador, David Steel.

Según publica el diario estadounidense Politico, el jefe de la diplomacia británica compartió el mismo hotel con Chowdhury, un lobista conservador con buenas conexiones y viejo amigo de la familia, durante la visita a Gibraltar, que no fue publicada por el gobierno británico y coincidió con el National Day.

Si bien el viaje no violó ninguna regla, explica este periódico, los activistas por la transparencia han expresado su preocupación de que los detalles de las relaciones informales entre los lobistas y los ministros del Reino Unido sean a menudo opacos y no estén suficientemente registrados. La empresa de Chowdhury, Nudge Factory, ha trabajado en el pasado ante el gobierno de Reino Unido para que se realizaran proyectos en nombre de Gibraltar.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Cleverly visitó la península para unas vacaciones familiares privadas, pero admitió que también se reunió con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, durante el viaje.

El secretario de Asuntos Exteriores se alojó en el mismo hotel que Chowdhury, que había llegado a Gibraltar a principios de semana para pasar unas vacaciones con los hijos del secretario de Asuntos Exteriores. Pero el portavoz de Cleverly dijo que Chowdhury no participó en la organización de la visita ni en la reunión con los funcionarios.

