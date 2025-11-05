El tertuliano de ‘El Chiringuito’ que ha sacado la cara por Kiko Rivera

Irene Rosales ha concedido una entrevista en Y ahora Sonsoles en la que ha hablado sobre la ruptura con Kiko Rivera y los problemas que ha arrastrado el padre de sus hijas con las adicciones. La modelo ha asegurado que las adicciones del hijo de Isabel Pantoja ha sido uno de los motivos que ha desgastado su matrimonio. “No ha vuelto a las drogas, pero yo no quiera esa carga”, ha comentado durante la entrevista con Sonsoles Ónega.

En el programa Espejo Público han analizado las declaraciones más destacadas de la sevillana. Cristóbal Soria, colaborador del magacín de Antena 3, ha defendido a su amigo Kiko Rivera. El tertuliano de El Chiringuito considera que los problemas con las adicciones forman parte del pasado del dj. “Estoy convencido de que Kiko está muy lejos de esas adicciones a las que ella hace alusión”, ha señalado.

Lorena Vázquez ha mostrado su sorpresa por la capacidad de ambos para pasar página después de 11 años de relación sentimental y nueve de matrimonio con dos hijas en común. En este sentido, Soria ha recalcado que su compañera de programa es “muy antigua”.

El colaborador de Espejo Público ha explicado que el hijo de Isabel Pantoja está centrado en su carrera musical y en el cuidado de sus hijas cuando le toca estar con ellas. Soria cree que tiene motivos de sobra para no recaer en las drogas.

“Él está preparando un par de temas nuevos, está centrado en su música, en los días que tiene que recoger a sus hijas y le toca estar con ellas. Me atrevería a decir que no va a volver a picotear de esas adicciones. Tengo a personas muy cercanas a él advertidas de que en cualquier momento un gesto raro, me llamen”, ha sentenciado el tertuliano, dejando caer que estará ahí para ayudar a Kiko en lo que necesite.