El delicado estado de salud de Isabel Sartorius, arropada y protegida por su familia

La que fuera la figura más buscada de la crónica social española en los años 90, Isabel Sartorius, atraviesa un proceso de recuperación en una clínica de Madrid. Protegida por su entorno más fiel, busca también superar las secuelas emocionales de un duelo que ha marcado sus últimos años.

Isabel Sartorius, la mujer que ocupó tantas portadas como el primer amor de juventud de Felipe VI, entre finales de los 80 y principios de los 90, a sus 61 años, cumplidos hace unos días, se encuentra en un "proceso de recuperación a largo plazo, complicado", revela la periodista Paloma García-Pelayo en el programa Y ahora Sonsoles. El tratamiento requiere atención médica y también tranquilidad. Su asistencia en un centro especializado es tanto por su bienestar físico como emocional.

En estos días informaba García-Pelayo almorzó en el domicilio de Nora de Liechtenstein, segunda esposa de su fallecido padre, Vicente Sartorius, que murió en 2002. A su vez la madre de Isabel, Isabel Zorraquí, falleció en 2009. Nora es para la aristócrata "una segunda madre" y este reciente encuentro familiar ha sido muy importante en esta actual convalecencia. La hija de Isabel, Mencía Fitz-James Stuart, reside en Londres y no pudo estar en el cumpleaños de su madre por motivos laborales. Mencía, nacida en 1997, es fruto de su relación con Javier Fitz-James Stuart Soto (sobrino nieto de la fallecida duquesa de Alba), con quien no llegó a casarse.

Nora de Liechtenstein, hermana del actual príncipe soberano, Juan Adán II, es un pilar fundamental para Sartorius, es quien está a su lado en todo momento y supervisa su actual atención para que la aristócrata se encuentre confortada en su recuperación.

La que fuera el primer amor que marcó al Rey sigue estando muy afectada por la muerte del directivo César Alierta, que falleció en 2024. El expresidente de Telefónica tuvo una breve relación sentimental con Isabel pero fue sobre todo una persona donde encontró el respaldo que necesitaba. Su fallecimiento le produjo un vacío con el que agravó su estado de salud, que en estos momentos es más delicado. Isabel Sartoruis se alejó de la atención mediática de forma voluntaria y su familia desde hace años ha creado un cinturón de confianza para evitar filtraciones y aislarla de especulaciones. Se está evitando que se tengan imágenes de ella. "Isabel Sartorius está bien", asegura García-Pelayo, pero necesita ante todo tranquilidad para ese camino complicado de recuperación, de lo que sería una reconstrucción personal que requiere paciencia y tiempo, como todo lo que supone salud mental.

Cuando era amor juvenil del entonces Príncipe de Asturias era traductora en la ONU, la atención por su romance le cambió la vida y está marcada por la experiencia de tantos años bajos los focos sin desearlo. Su exposición mediática ha sido de muchos años, pese a no formar parte de la vida de Felipe de Borbón. El duelo por César Alierta le supuso un daño emocional del que se está recuperando según señala el programa Y ahora Sonsoles.